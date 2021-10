Áp thấp nhiệt đới suy yếu, tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa to đến rất to

Miền Trung và Tây Nguyên mưa lớn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày hôm nay 27-10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm nay mưa lớn giảm ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Từ đêm 27-10 đến ngày 31-10, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.