Chuyên gia khí tượng thủy văn: Cường độ bão Côn Sơn còn rất phức tạp

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Côn Sơn có khả năng mạnh nhất khi tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, dự báo có thể đạt tới cấp 11, giật cấp 13.



Bão Conson khả năng mạnh cấp 9-10 khi vào Biển Đông

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cần hết sức lưu ý về đợt mưa lớn trên diện rộng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN



Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), nhiều khả năng trong đêm 8/9, bão Côn Sơn (tên quốc tế là Conson) sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5, có khả năng mạnh nhất khi tới khu vực quần đảo Hoàng Sa; dự báo có thể đạt tới cấp 11, giật cấp 13.



Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã chia sẻ với báo chí về diễn biến của cơn bão khi đi vào Biển Đông và các phương án cần phòng tránh.



Tác động của cơn bão rất khó lường



- Xin ông cho biết về diễn biến của cơn bão Côn Sơn đến thời điểm hiện nay?



Ông Hoàng Phúc Lâm: Hồi 8 giờ sáng 8/9, bão Côn Sơn đang ở ngay trên khu vực miền Trung Philippines với cường độ cấp 8-9. Ngoài ra có 1 cơn bão khác tên quốc tế là Chanthu, cường độ cấp 13-14, cách bão Côn Sơn khoảng 1.100km về phía Đông.



Các phương án tính toán dự báo mới nhất của Việt Nam và thế giới đều cho thấy quỹ đạo và cường độ của bão Côn Sơn sẽ còn rất phức tạp, dự báo về cường độ và quỹ đạo của bão Côn Sơn sau khi đi qua Philippines còn thay đổi nhiều.



- Vậy theo ông, trong những giờ tới, cơn bão Côn Sơn sẽ có những thay đổi cụ thể như thế nào?



Ông Hoàng Phúc Lâm: Khả năng cao nhất, bão Côn Sơn sau khi suy yếu khi đi qua Philippines, vào Biển Đông sẽ được tổ chức lại, mạnh dần lên và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/ giờ.



Bão Côn Sơn có khả năng mạnh nhất khi tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, dự báo có thể đạt tới cấp 11, giật cấp 13. Khả năng khác là bão Côn Sơn suy yếu và đi lên phía Trung Quốc. Cũng có những dự báo cho thấy bão có khả năng đi chuyển xuống phía Nam...



Như vậy, tại thời điểm hiện tại, các dự báo cho cơn bão này còn rất phân tán, nguyên nhân chính là do bão đang ở trên vùng đảo và đất liền của Philippines. Tương tác với đất liền, các cụm đảo và cả bão Chanthu bên ngoài khiến bão Côn Sơn còn rất khó lường.



Có khả năng mưa lớn trên diện rộng



- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những nguy cơ mà cơn bão này có thể gây ra để các địa phương và người dân chú ý, chủ động đề phòng?



Ông Hoàng Phúc Lâm: Nhiều khả năng trong đêm 8/9, sau khi đi qua Philippines, bão Côn Sơn sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 5 trong năm 2021.



Bão Côn Sơn có hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển trung bình 20km, ảnh hưởng trực tiếp, gây sóng to, gió lớn cho khu vực quần đảo Hoàng Sa trong ngày 10/9.



Cường độ bão Côn Sơn sẽ đạt mạnh nhất khoảng cấp 11 khi đi qua vùng biển quần đảo Hoàng Sa và trước khi tiến gần về đảo Hải Nam (Trung Quốc) sau đó có quá trình suy yếu dần.



Chính vì thế, những nguy cơ và tác động lớn nhất của bão Côn Sơn sẽ là gió rất mạnh trên toàn bộ vùng biển Bắc Biển Đông trong các ngày từ 9-11/9. Trong số đó, khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 11 trong ngày 10/9; toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần phải được tránh trú an toàn.



Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. (Ảnh: HV/Vietnam+)



Đối với khu vực đất liền, hiện chưa chịu ảnh hưởng của bão Côn Sơn, nhưng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cần hết sức lưu ý về đợt mưa lớn trên diện rộng đang diễn ra và còn kéo dài tới hết ngày 9/9; sau đó mưa giảm và có thể tăng trở lại từ ngày Chủ nhật, 12/9.



Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Trung và Nam Trung Bộ



- Trong thời gian tới (cụ thể là từ nay đến cuối năm 2021), theo ông, tình hình mưa bão sẽ tiếp diễn như thế nào?



Ông Hoàng Phúc Lâm: Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2021, trên biển Đông đã xuất hiện 4 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Hiện chúng ta đang chuẩn bị đón cơn bão số 5. Trong số đó, bão số 2, bão số 3 và 1 áp thấp nhiệt đới trong tháng Bảy đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.



Sau cơn bão số 5, chúng tôi dự báo từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trong đó có khoảng từ 2-4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.



Về diễn biến mưa lũ, chúng tôi dự báo trọng tâm sẽ xảy ra vào giai đoạn tháng 10-11 và nửa đầu tháng 12/2021. Trong quãng thời gian này, dự báo mưa lớn kéo dài, dồn dập sẽ xảy ra ở khu vực miền Trung; nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trọng tâm là các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ./.



Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Hùng Võ (Vietnam+)