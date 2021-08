Gia Lai: Sẵn sàng ứng phó các loại hình thiên tai

(GLO)- Ngày 13-8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1133/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng-chống thiên tai (PCTT) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.





Kế hoạch đề ra mục tiêu nhằm chủ động trong công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, khắc phục khẩn trương và hiệu quả sau thiên tai. Phòng-chống thiên tai phải theo hướng quản lý rủi ro, lấy phòng ngừa là chính, phát huy vai trò của cộng đồng ở địa phương trong hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, hướng tới xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

Phương tiện phà của quân đội hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai qua sông. Ảnh: Thanh Nhật



Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT-Thường trực Ban Chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Rà soát hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên từng địa bàn, phải đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch PCTT 5 năm và hàng năm, xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai của tỉnh, mô tả mức độ rủi ro thiên tai. Từng bước di dời dân cư chuyển đổi nghề cho các khu vực nguy hiểm. Tham mưu đề xuất tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác PCTT trên địa bàn các cấp. Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc UBND các huyện thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi.



Thường xuyên đánh giá hiện trạng công trình trước trong và sau mỗi đợt mưa lũ, kịp thời phát hiện các sự cố hư hỏng để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn khi vận hành. Kiểm tra các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán di dời khi có thiên tai. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ đập đảm bảo hoàn thành tiến độ vượt lũ chống lũ, đặc biệt là các hồ chứa thuộc dự án khẩn cấp, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập. Kiểm tra công tác vận hành của đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Ba và sông Sê San theo đúng quy định.



Các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTT trong phạm vi ngành, cơ quan đơn vị mình, thường xuyên theo dõi thông tin chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương tiện vật tư lực lượng tham gia phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai khi được điều động...



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn thực hiện nghiêm túc kế hoạch hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắt tình hình sự cố thiên tai trên địa bàn tỉnh. Rà soát phương án cứu hộ cứu nạn trong các tình huống nhất là phương án sơ tán dân đảm bảo phù hợp với phòng-chống dịch Covid-19. Chú trọng bố trí sẵn sàng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm thiết yếu xử lý kịp thời khi thiên tai xảy ra, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố...



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phụ trách về công tác cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về thiên tai, giúp đỡ địa phương khắc phục thiên tai… Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương trong tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại vùng thường xuyên bị thiên tai, chủ động hướng dẫn phân luồng phương tiện giao thông sẵn sàng bố trí lực lượng hỗ trợ địa phương sơ tán người dân vùng lũ, phối hợp cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, tập huấn diễn tập nâng cao năng lực PCTT cho cán bộ, chiến sĩ…



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban Chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã và xây dựng kế hoạch PCTT các cấp. Rà soát hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiên tai, xử lý các công trình cấp bách. Rà soát hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên từng địa bàn, phải đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phương tiện vật tư nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”.



Tăng cường kiểm tra đôn đốc triển khai ứng phó với mưa lũ, điều tiết hồ chứa và các vị trí xung yếu, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại. Bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ ngập lũ, sạt lở đất, các tuyến đường giao thông bị ngập lũ, sạt lở, lũ cô lập, chủ động phối hợp triển khai ứng phó với lũ lụt cho vùng hạ du đập các hồ chứa, kiểm tra rà soát các công trình, xác định khu vực trọng điểm xung yếu cần bảo vệ, xử lý các khu vực công trình có nguy cơ mất an toàn, chú trọng thông tin PCTT và nâng cao nhận thức cộng đồng. Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục các sự cố hư hỏng, xử lý các trọng điểm xung yếu đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập và công trình phòng-chống thiên tai.



THANH NHẬT