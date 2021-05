Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng diện rộng

Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/5, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.



Từ ngày 11/5, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.



Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.



Các bác sỹ khuyến cáo một số lưu ý khi thời tiết nắng nóng như sau, khi đi ngoài trời nắng là thời điểm không thích hợp để uống nước mát lạnh, nhất là các loại nước ngọt có ga.



Trong nước lạnh, các phân tử đang tích hợp nên rất khó thấm vào tế bào, do đó sau khi uống, cơn khát vẫn không được giải quyết.



Về lâu dài, thói quen này sẽ khiến cơ thể không đủ nước cung cấp cho hoạt động của các tế bào.



Nước nóng hoặc hơi ấm có thể bù đắp lại lượng nước đã mất một cách nhanh chóng vì các đơn phân tử dễ dàng thẩm thấu vào tế bào nhanh hơn nước lạnh.



Đặc biệt, những người bị cảm mạo, say nắng, mồ hôi không thoát, uống nước lạnh còn có thể khiến cho cơ thể không thể tản nhiệt, làm tăng nguy cơ sốt.



Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 10/5:



Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 33-36 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.



Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, riêng vùng núi 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.



Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.



Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)