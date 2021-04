Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai từ ngày 9 đến 12-4

(GLO)- Trong 3 ngày tới (từ 9 đến 12-4), dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai phổ biến: Mây thay đổi, đêm và sáng trời mát, ngày nắng, Khu vực phía Đông Nam có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.



Thời tiết các khu vực:



Khu vực các huyện phía Tây và phần giữa của tỉnh: (Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang, TP. Pleiku): Ngày nắng, đêm không mưa.



Nhiệt độ trung bình: 23.0-25.00C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 19 -210C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 30.0 -32.00C; Độ ẩm trung bình: 65-70%; Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.



Khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc tỉnh: (Đak Pơ, Kbang, Kon Chro, thị xã An Khê): Ngày nắng, chiều có mưa vài nơi, đêm không mưa.



Nhiệt độ trung bình: 22.0-24.00C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 19.0-21.00C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 29.0-31.00C. Độ ẩm trung bình: 75-80%. Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3.



Khu vực các huyện phía Đông Nam tỉnh: (Ia Pa, Phú Thiện, thị xã AyunPa, Krông Pa): Ngày nắng, chiều có mưa dông vài nơi, đêm không mưa.



Nhiệt độ trung bình: 26.0-28.00C; Nhiệt độ thấp nhất ban đêm: 23.0-25.00C; Nhiệt độ cao nhất ban ngày: 33.0-35.00C. Độ ẩm trung bình: 65-70%. Gió: Đông đến Đông Bắc cấp 2.



* Khuyến cáo: Người dân hạn chế tối đa ra ngoài đường từ 11h-16h, đặc biệt là giữa trưa. Đây là khung giờ có cường độ tia UVA, UVB cao nhất trong ngày. Khi tiết trời khá nóng bức, nắng nóng còn đi kèm với độ ẩm thấp khiến cho cơ thể mất nước, mất sức nhanh khi hoạt động lâu ở ngoài trời trong thời gian dài.



NGUYỄN VĂN HUẤN-LÊ PHƯƠNG THÚY