Một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , đợt gió mùa Đông Bắc mạnh có thể sẽ tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ; sau đó thời tiết sẽ ấm dần.



Tuyết rơi phủ trắng xóa tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)



Ngày 11/1, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) Nguyễn Hữu Thành cho biết theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt không khí lạnh mạnh tăng cường ngày 10-11/1 gây mưa tuyết ở khu vực vùng núi thì khoảng ngày 17-18/1 sẽ có thêm một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh ảnh hưởng đến miền Bắc.



Đợt gió mùa Đông Bắc này có thể sẽ tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ; sau đó thời tiết sẽ ấm dần.



Sau ngày 20/1, vẫn có các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nhưng cường độ không mạnh như đợt ngày 10-11/1 và đợt ngày 17-18/1. Đợt không khí lạnh sau ngày 20/1 chủ yếu gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn từ 2-3 ngày.



Vào những ngày có cảnh báo rét đậm, rét hại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ có các bản tin thông báo về nhiệt độ lúc 6 giờ sáng (nhiệt độ đo thực tế) để các cấp chính quyền, các sở ngành nắm bắt thông tin và ra quyết định kịp thời.



Theo dự báo của Trung tâm, từ ngày 12-15/1, trời chuyển sang trạng thái rét khô (đêm và sáng sớm trời vẫn rất rét với mức nhiệt 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C nhưng trưa, chiều trời hửng nắng).



Từ ngày 12/1, nắng bắt đầu xuất hiện vào ban ngày kéo nhiệt độ ngày tăng lên mức 16-18 độ C và sẽ còn được gia tăng trong những ngày tiếp theo, do vậy tình trạng rét đậm, rét hại sẽ tiếp tục được cải thiện đáng kể.



Ông Nguyễn Hữu Thành khuyến cáo đối với thời tiết rét đậm, rét hại như hiện nay, người dân cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, khách du lịch, học sinh, nhất là tại các trường nội trú ở vùng núi cao.



Người dân hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, đồng thời các địa phương căn cứ tình hình thời tiết cụ thể để chủ động cho học sinh nghỉ học.



Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại trên website chính thức của Trung tâm Dự báo Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cùng các thông tin do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh, thành phố cung cấp cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể và được các cơ quan truyền thông chính thức như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, chương trình Chào buổi sáng…), Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí đăng tải.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 7-11/1, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng với nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C, vùng núi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) -2,1 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,4 độ C.



Nhiều nơi đã xuất hiện băng giá như: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, thậm chí vùng núi phía Tây Nghệ An có băng giá.



Đêm 10 và rạng sáng 11/1, tại xã Y Tý (Sa Pa, Lào Cai) đã có tuyết rơi, phủ trắng bề mặt cây cỏ, đồi núi, các mái nhà. Sáng 11/1, tuyết cũng đã rơi trên đỉnh Fansipan.

Theo Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)