Phân khúc khách sạn và nghỉ dưỡng chờ phục hồi khi mở cửa du lịch

Cán bộ, nhân viên khách sạn được tập huấn chuyên nghiệp trong việc tiếp đón và phục vụ khách du lịch. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, du lịch Việt Nam dần mở cửa trở lại cùng với việc khôi phục các đường bay quốc tế, đây là những yếu tố tích cực được kỳ vọng sẽ giúp phân khúc khách sạn và nghỉ dưỡng sớm hồi phục.

Các chuyên gia của Công ty CBRE nhận xét cùng với các chính sách khôi phục chuyến bay quốc tế, Việt Nam đã nỗ lực tăng tốc trong việc tiến hành tiêm chủng vaccine góp phần thúc đẩy xã hội dần trở lại trạng thái “bình thường mới.” Đặc biệt, việc mở lại các đường bay quốc tế đã phản ánh sự tích cực trong việc phục hồi ngành du lịch.

Với tốc độ tiêm ngừa vượt dự kiến, Việt Nam hiện đứng khoảng thứ 3 trong số các nước có tỷ lệ tiêm chủng nhanh nhất và ngành du lịch nhìn chung có nhiều triển vọng tích cực trong năm 2022, CBRE nhận định.

Trước tác động tích cực từ phục hồi du lịch, thị trường khách sạn cũng sớm thoát khỏi khó khăn. Thời gian qua, thị trường khách sạn chủ yếu vẫn dựa vào nhu cầu du lịch mạnh mẽ trong nước nhưng việc thí điểm để các địa phương đón khách nước ngoài là cơ hội tốt góp phần thúc đẩy quá trình khôi phục thị trường du lịch Việt Nam một cách nhanh chóng.

Tại Hà Nội, năm 2021 đã trải qua nhiều khó khăn khi số ca nhiễm không ngừng tăng khiến phải giãn cách xã hội từ tháng Bảy đến tháng Chín nhằm phần nào kiểm soát tình hình dịch bệnh. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến công trình xây dựng của những dự án trọng điểm nên thị trường khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội vẫn khá yên tĩnh.

Cả thị trường chỉ chào đón một khách sạn 5 sao mới là Capella Hanoi với 47 phòng tại khu vực trung tâm thành phố vào đầu năm. Nên tính đến hết năm 2021, tổng số phòng tại Hà Nội chỉ đạt con số 8.407 đến từ 38 dự án.

Do dịch bệnh kéo dài, giá thuê phòng bình quân tiếp tục giảm xuống còn 95,5 USD/phòng/đêm, giảm 5,7% so với năm 2020 và 19,7% so với năm 2019 - thời điểm trước khi có đại dịch. Mặc dù có thời điểm, một số khách sạn 4 sao được chuyển thành cơ sở cách ly nhưng những biện pháp này cũng chỉ góp phần nhỏ trong việc phục hồi tình hình hoạt động. Bởi vậy, năm 2021, tỷ lệ lấp đầy của thị trường khách sạn Hà Nội chỉ đạt 30,6%, tiếp tục giảm 4,5% so với năm 2020 và 50,6% so với năm 2019.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của CBRE, năm 2022, bước sang năm thứ ba của dịch COVID-19, Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp để có thể sống chung với đại dịch và coi đây là bệnh đặc hữu. Mặc dù số ca nhiễm bệnh đã tăng đáng kể nhưng số ca nặng và ca tử vong vẫn được giữ ở mức tối thiểu nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao.

Tại miền Bắc, đối với dân số từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ bao phủ của ít nhất 1 mũi vaccine đạt 97% và tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi đạt 88%. Cụ thể ở Hà Nội, 98% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ, CBRE dẫn chứng.

Thế nên, dù nguồn cung mới còn hạn chế do khủng hoảng đại dịch đang làm cản trở quá trình xây dựng nhưng tốc độ tiêm phòng vaccine nhanh chóng và việc mở lại đường bay quốc tế vào tháng Một vừa qua với những du khách Nhật Bản đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài báo hiệu sự phục hồi của thị trường du lịch Hà Nội.

Một số dự án nổi bật có thương hiệu quốc tế như Four Seasons, Wink, Dusit và Fairmont đang trong quá trình xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023 sẽ đem lại nguồn cung mới cho thị trường để theo kịp đà phục hồi của du lịch.

Với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia của CBRE nhận xét bước sang đầu 2022, Chính phủ đã ban hành văn bản cho phép thành phố này được phép đón khách du lịch quốc tế trở lại theo chương trình thử nghiệm “Hộ chiếu vaccine.”

Về độ phủ vaccine, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên và hiện đang tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi bổ sung. Đây là tín hiệu tích cực và đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch từng bước khôi phục và tái khởi động mở cửa du lịch của thành phố.

Thị trường khách sạn 4-5 sao tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có thêm nguồn cung mới khoảng 2.803 phòng từ 13 dự án. Cùng đó là sự hiện diện của các thương hiệu khách sạn cao cấp mới như Ritz Carlton, Mandarin Oriental, Hotel Indigo, Avani.

Năm 2022 cũng được dự báo sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thị trường khách sạn 4-5 sao tại Thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều tín hiệu khởi sắc trong hai quý đầu của năm. Đặc biệt, tốc độ phục hồi sẽ mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm.