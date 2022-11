Không lùi thời điểm đào tạo lái xe ôtô trên cabin điện tử

Ngày 4.11, phía Bộ Giao thông Vận tải cho biết, không lùi lộ trình đào tạo học lái xe ôtô trên cabin điện tử theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam và Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam.



Đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe sẵn sàng chuyển đổi số

Không lùi thời gian đào tạo lái xe ôtô trên cabin điện tử . Ảnh GT



Cụ thể, theo Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái Cục Đường bộ Việt Nam - ông Lương Duyên Thống, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định giữ nguyên lộ trình đào tạo lái xe bằng cabin điện tử được quy định tại Thông tư 04/2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định các trung tâm đào tạo phải đầu tư thiết bị cabin điện tử tập lái, nhằm nâng cao kỹ năng và phản xạ trong điều kiện địa hình, cung đường, thời tiết, tình huống giao thông khác nhau cho học viên từ ngày 1.1.2023.



Theo đó, học viên có tối thiểu 4 giờ thực hành các bài cơ bản như vận hành số xe, lên dốc, đường vuông góc, đường quanh co giống như bài sa hình thi sát hạch và làm quen với các bài về địa hình đồi núi, cao tốc. Phải có đủ thời gian học trên cabin và số km thực hành trên đường học viên mới được thi sát hạch lái xe.



Cũng theo ông Lương Duyên Thống, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định lựa chọn một đơn vị thử nghiệm cabin điện tử học lái xe ôtô, các nhà sản xuất thiết bị sẽ có đủ thời gian đưa thiết bị đi thử nghiệm trước 1.1.2023.



Doanh nghiệp sản xuất cabin điện tử đưa sản phẩm đến đơn vị Bộ Giao thông Vận tải chỉ định để thử nghiệm để được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn. Sau đó, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ công bố doanh nghiệp có sản phẩm cabin điện tử hợp quy trên trang web. Cơ sở đào tạo căn cứ vào công bố này để trang bị cabin điện tử.



Tuy thời gian không còn nhiều nhưng Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đôn đốc đẩy nhanh quá trình chứng nhận sản phẩm hợp quy và yêu cầu các cơ sở đào tạo nhanh chóng mua sắm thiết bị, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình.



Trước đó, do chưa có đơn vị thử nghiệm cabin điện tử học lái ôtô, chưa có sản phẩm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn đã được ban hành, Cục Đường bộ Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép lùi thời gian đào tạo học viên trên thiết bị này sau ngày 1.1.2023. Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cũng kiến nghị lùi thời hạn do cần có thời gian kiểm định thiết bị và các trung tâm đào tạo đang gặp khó khăn nguồn tài chính.



Theo Minh Hạnh (LĐO)

