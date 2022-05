Ngành ôtô hướng đến dòng xe "xanh"

Tiêu thụ xe điện ở châu Âu, Trung Quốc tăng mạnh



Số liệu thống kê cho thấy trong 3 tháng đầu năm nay, các dòng xe điện như: xe hybrid, xe điện nhiên liệu hydro, thuần điện... chiếm tới 47,2% thị phần xe 4 bánh tại châu Âu. Với 224.145 chiếc bán ra, sản lượng tiêu thụ các dòng xe điện tại châu Âu trong quý I/2022 tăng 53,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe hybrid vẫn có số lượng bán ra lớn nhất, chiếm khoảng 25% thị phần toàn thị trường, tăng khoảng 5% so với năm trước. Kế đến là dòng xe điện sử dụng nhiên liệu hydro với khoảng hơn 3% thị phần toàn thị trường.



Quý đầu năm nay cũng ghi nhận quy mô thị trường xe điện chạy pin tại Trung Quốc tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1 triệu chiếc. Theo một khảo sát do Công ty Dịch vụ kiểm toán và tư vấn (PwC) của Đức vừa công bố, Trung Quốc tiêu thụ gần 70% số xe điện chạy bằng pin bán ra trên toàn cầu trong quý I/2022.