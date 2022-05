Lùi trang bị và sử dụng cabin học lái xe ôtô đến cuối năm 2022

Bộ Giao thông Vận tải vừa lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng cabin học lái xe ôtô để đào tạo lái xe ôtô trước ngày 31/12/2022 thay vì áp dụng vào ngày 1/7 tới.



Cần giám sát chặt việc đào tạo lái xe

Với mô hình cabin tập lái xe, người học sẽ được trải qua rất nhiều tình huống với nhiều địa hình cung đường và thời tiết khác nhau nhằm nâng cao kỹ năng lái xe an toàn.



Bộ Giao thông Vận tải mới ban hành Thông tư 04/2022/TTBGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017, trong đó cho phép các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng cabin học lái xe ôtô để đào tạo lái xe ôtô trước ngày 31/12/2022, thay vì phải áp dụng từ 1/7/2022.



Đáng chú ý tại Thông tư 04/2022, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe ôtô trang bị và duy trì cabin học lái xe ôtô theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ ban hành.



Về vấn đề này, ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và Người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết theo quy định của Thông tư 12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo phải trang bị, sử dụng cabin học lái ôtô để đào tạo lái xe ôtô từ ngày 1/7/2022.



Tuy nhiên, trước kiến nghị của các Sở Giao thông Vận tải, các Hiệp hội, Tổng cục Đường bộ đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xin lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị cabin học lái ôtô.



Lý do các sở giao thông vận tải, hiệp hội kiến nghị với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho lùi thời gian trang bị, sử dụng cabin học lái ôtô được ông Thống chỉ ra là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở đào tạo gặp khó khăn về tài chính; ảnh hưởng đến việc sản xuất, lắp ráp thiết bị và ảnh hưởng đến thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải.



Trước đó, với mục đích nâng cao kỹ năng điều khiển cho học viên tại các trung tâm đào tạo lái xe, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 01/2021 đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2015 và Thông tư 12/2017 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ yêu cầu trong các phần thi có sát hạch lái xe trên phần mềm mô phỏng. Các trung tâm sát hạch lái xe sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng những tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022 và trang bị, sử dụng cabin học lái ôtô để đào tạo lái xe ôtô từ ngày 1/7/2022.



Nội dung quy trình học trong cabin học lái sẽ bắt đầu bằng những bài tập cơ bản như cách vận hành số xe, thực hành bài "đề pa" lên dốc, đường vuông góc, đường quanh co giống như bài sa hình thi sát hạch. Phần tiếp theo là bài tập nâng cao với kỹ năng lái xe trên các địa hình như đường đồi núi, đường cao tốc, đường trong thành phố.



Trong quá trình thực hành, phần mềm mô phỏng sẽ đưa ra các cảnh báo khi lái xe điều khiển phương tiện sai làn đường, điều khiển vào phần đường dành cho người đi bộ, khi không thắt dây an toàn, khi xảy ra tai nạn. Diễn biến thời tiết (nắng, mưa) cũng sẽ được tích hợp trong hệ thống này để người học có thể nâng cao được kỹ năng xử lý tình huống ở các điều kiện khác nhau.



Mỗi học viên sẽ được thực hành 3 giờ trên cabin học lái tại trung tâm đào tạo lái xe. Trong quá trình học, nếu học viên có nhu cầu sẽ đề nghị trung tâm bổ sung thêm giờ học.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)