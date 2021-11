Nhiều quy định mới, tránh tiêu cực khi đăng kiểm ôtô

Nhiều quy định mới liên quan đến đăng kiểm có hiệu lực trong tháng 10.2021, kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, chủ phương tiện và có thể ngăn chặn được các tiêu cực.



Nhiều quy định mới về đăng kiểm mang lại lợi ích cho chủ phương tiện. Ảnh: ĐT



Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp



Theo tài xế taxi công nghệ Bạch Thanh Tùng (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), xe của anh hết hạn kiểm định từ tháng 9.2021 nhưng nếu đi đăng kiểm ngay chỉ được thời hạn 6 tháng, còn sang tháng 10 sẽ được hưởng thời hạn 12 tháng.



Vì thế anh chờ đến tháng 10 mới mang xe đi khám, vừa đỡ được một lần tiền, lại đỡ mất thời gian, công sức. Cùng đó, tài xế taxi truyền thống Nguyễn Đức Tuấn (quận Nam Từ Liêm) cũng cho biết, bây giờ làm thủ tục đăng kiểm không còn phải xuất trình bảo hiểm xe như trước nên rất thông thoáng, không còn bị kiểm tra để mời chào, thậm chí ép mua bảo hiểm. Giá bên bảo hiểm xe cũng giảm phí hoặc kéo dài thời hạn bảo hiểm để trừ cho thời gian xe nghỉ chạy do dịch thì tốt.



Đại diện Trung tâm đăng kiểm 29-03S cho biết, theo Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT (quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), từ ngày 1.10.2021, xe ôtô kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ được kéo dài thời hạn chu kỳ đăng kiểm thêm 6 tháng so với trước.



Đối với xe mới, lần đầu đăng kiểm đều có thời hạn 24 tháng, còn xe sản xuất đến 5 năm có thời hạn 12 tháng/lần. Do đó, nhiều xe taxi đi đăng kiểm trở lại để đón chính sách mới. Tuy vậy, theo các đơn vị đăng kiểm, việc kiểm định xe taxi những ngày qua mất nhiều thời gian hơn do nhiều hãng xe khóa hệ thống giám sát hành trình xe, đơn vị đăng kiểm phải gọi điện đề nghị mở lại để truy cập vào trang điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, phục vụ kiểm định thiết bị.



Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết, đây là kiến nghị của Hiệp hội Taxi ba miền và Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam dựa trên cơ sở khoa học vì phần lớn lượng taxi là hoạt động trong nội đô với cự ly di chuyển bình quân 1 một ngày 1 xe chỉ đạt 60-80km. Do đó, không thể để một chiếc xe chất lượng cao được sản xuất tại Nhật Bản hay Hàn Quốc mà lại liên tục phải kiểm tra kiểm định.



Ông Hùng cho rằng, việc nâng thời hạn đăng kiểm lên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh các DN vận tải gặp nhiều khó khăn, không có nguồn và chỉ được phép hoạt động 50% số phương tiện.



Đề xuất miễn lệ phí đăng kiểm



Theo ghi nhận tại một số trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, sau khi nới lỏng giãn cách lượng phương tiện đi đăng kiểm tăng đột biến. Nhiều thời điểm đã bị quá tải, hầu hết đơn vị đăng kiểm phải làm thêm giờ và ngày nghỉ cuối tuần.



Đến nay, hoạt động kiểm định đã trở lại bình thường, phương tiện không còn phải xếp hàng chờ đợi lâu.



Đại diện Trung tâm đăng kiểm 29-06V cho hay, hiện đã có nhiều thuận lợi cho các chủ phương tiện khi mang xe đến đăng kiểm như không phải xuất trình bảo hiểm xe như trước.



Nhằm hỗ trợ DN và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ GTVT vừa kiến nghị Bộ Tài chính miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định đối với phương tiện cơ giới đi đăng kiểm trong thời gian đến hết năm 2021, đồng thời kéo dài thời hạn giảm phí sử dụng đường bộ. Theo đại diện Bộ GTVT hiện lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm ở mức 100.000 đồng/xe con và 50.000 đồng/xe tải.



Ước tính khoản thu này trong 3 tháng cuối năm 2021 ở mức dưới 100 tỉ đồng và được nộp về ngân sách các địa phương. Đối với hầu hết các địa phương, việc miễn khoản lệ phí này không ảnh hưởng đáng kể với nguồn thu ngân sách.



Liên quan đến việc giảm 30%, còn xe tải được giảm 10% phí sử dụng đường bộ đến hết năm 2021 ông Nguyễn Công Hùng cho rằng, trong giai đoạn dịch bệnh phần lớn phương tiện vận tải đường bộ phải dừng hoạt động và hiện mới chỉ hoạt động lại được khoảng 30%. Do đó, Chính phủ cần miễn phí sử dụng đường bộ đến hết năm 2022 hoặc tối thiểu là hết tháng 6.2022. Vì gần 4 tháng qua các phương tiện vận tải khách phải “đắp chiếu” mà chỉ được giảm 30% là điều bất cập.



Tuy nhiên, quy định mới siết chặt hơn quy trình kiểm định phương tiện nên đăng kiểm viên phải thêm thao tác. Cụ thể, từ ngày 1.10.2021, chương trình phần mềm quản lý kiểm định bổ sung nội dung ghi nhận số kilômét của phương tiện; chụp ảnh để lưu hồ sơ đăng kiểm khoang hầm hàng, bên trong khoang xe chở khách; ảnh gầm của xe đăng kiểm lần đầu; dùng mẫu tem riêng cho xe kinh doanh vận tải (màu vàng kết hợp xanh) và xe không kinh doanh vận tải (từ năm 2022 chuyển hẳn sang mẫu tem màu xanh dương và lá cây).



Để ngăn ngừa các đơn vị đăng kiểm dễ dãi với mục đích thu hút xe, cạnh tranh không lành mạnh, Thông tư 16/2021 quy định, trường hợp xe không đạt tiêu chuẩn kiểm định liên quan đến hệ thống phanh, lái, khi vào kiểm định lại trong cùng ngày phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống phanh, lái. Đặc biệt, phương tiện không đạt tiêu chuẩn kiểm định, sau đó kiểm định lại vào ngày khác hoặc sang trung tâm đăng kiểm khác, phải kiểm tra lại tất cả các hạng mục của xe.



Tuy nhiên, đại diện Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho rằng, trung tâm đăng kiểm cũng được tạo thuận lợi hơn với quy định, trường hợp xe ôtô không đạt tiêu chuẩn kiểm định, nếu quay lại kiểm định trong ngày chỉ phải kiểm tra các hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng (trừ hư hỏng liên quan hệ thống phanh, lái).

