Triệu hồi 2.853 xe Chevrolet Spark Van

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết 2.853 chiếc Chevrolet Spark Van do General Motor Việt Nam sản xuất, lắp ráp từ tháng 3-2013 đến tháng 12-2015 bị triệu hồi để kiểm tra, thay thế thảm sàn và các chi tiết kim loại có khả năng bị ăn mòn.





Nguyên nhân do thảm sàn chứa thành phần hóa học có thể khiến các chi tiết kim loại ở sàn xe bị ôxy hóa dưới điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao, từ đó ảnh hưởng khung xương ghế, ray ghế, giá lắp dây đai an toàn, cần gạt nắp bình xăng.



VinFast đảm nhận việc kiểm tra và khắc phục lỗi nêu trên từ ngày 25-10 do năm 2019, hãng xe này đã ký thỏa thuận tiếp quản quyền kinh doanh cũng như các hoạt động sau bán hàng từ General Motor Việt Nam.



Hãng xe Volvo Việt Nam cũng vừa phát thông báo triệu hồi 28 chiếc XC90 do Sweden Au-to nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam, thời gian sản xuất từ tháng 1-2016 đến 12-2020 để khắc phục lỗi kỹ thuật ở bộ điều khiển ghế trước bên phụ. Thời gian triệu hồi từ ngày 1-11.



Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Sweden Auto cũng phải triệu hồi 583 chiếc Volvo XC90, XC60, S90 và V90 Cross Country để khắc phục lỗi ở bộ phận bơm nhiên liệu.



Theo G.Hưng (NLĐO)