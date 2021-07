Gặp lỗi gãy tấm nối giảm xóc sau, môtô Honda CBR 1000RR-R bị triệu hồi

Môtô Honda CBR1000RR-R bị triệu hồi tại Việt Nam vì khả năng nứt gãy tấm nối giảm xóc sau.



Mẫu xe Honda CBR 1000RR-R. Ảnh: Honda



Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo đợt triệu hồi của Honda Việt Nam đối với 6 chiếc CBR1000RR-R để kiểm tra và thay thế tấm nối giảm xóc sau. Tất cả môtô này đều được sản xuất từ tháng 3.2020 đến 6.2020 tại nhà máy ở Nhật Bản.



Cụ thể, tấm nối giảm xóc sau trên môtô phân khối lớn CBR 1000RR-R có nguy cơ nứt gãy do sai sót trong quá trình lắp ráp xe.



Tấm nối giảm xóc sau là bộ phận có tác dụng truyền lực tác động từ mặt đường lên khung xe, triệt tiêu và giảm xung lực bởi giảm xóc giúp người sử dụng thoải mái và dễ chịu.



Tuy nhiên, qua kết quả điều tra nguyên nhân nhận thấy rằng, trong quá trình lắp ráp tại nhà máy, mặc dù đã có tài liệu hướng dẫn công việc nhưng do sơ xuất nên nhân viên đã lắp tấm nối giảm xóc sau sai tiêu chuẩn.



Do lắp ráp sai, tấm nối giảm xóc bị cố định vào khung xe không đúng cách nên khi có tải trọng lớn đột ngột, phần trục nối tác động lên bề mặt của tấm nối gây tăng lực uốn và ứng suất trên thân của chi tiết, có thể dẫn đến gãy tấm nối giảm xóc.



Do đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và quyền lợi người tiêu dùng, Honda Việt Nam sẽ tiến hành triệu hồi để khắc phục lỗi trên mẫu xe CBR 1000RR-R. Hiện có tổng cộng 6 chiếc xe Honda CBR 1000RR-R thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam và đều được sản xuất trong năm 2020.



Chủ sở hữu xe nằm trong diện triệu hồi có thể mang phương tiện của mình đến các đại lý Honda để được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí từ ngày 14.7.2021 đến 14.7.2022. Quá trình sửa chữa dự kiến sẽ mất 0,9 giờ mỗi xe.



https://laodong.vn/xe/gap-loi-gay-tam-noi-giam-xoc-sau-moto-honda-cbr-1000rr-r-bi-trieu-hoi-931388.ldo

Theo ANH TUẤN (LĐO)