Chinh phục thị trường ôtô điện ở Mỹ: Vinfast có lấy "trứng chọi đá"?

VinFast - thương hiệu ôtô Việt Nam - có dự định xây dựng nhà máy sản xuất ôtô tại Mỹ sau khi thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển ôtô tại San Francisco. Theo nhận định của các chuyên gia, việc chinh phục thị trường ôtô ở Mỹ, sau đó quay trở lại chinh phục khách hàng Việt là cách làm hay, mang tính đột phá.





Chinh phục thị trường ôtô Mỹ



Mới đây, cơ quan quản lý phương tiện California (DMV California) đã cấp chứng chỉ thử nghiệm xe điện tự lái (Autonomous Test Vehicle Permit) cho VinFast. VinFast là công ty thứ 57 được cấp Autonomous Test Vehicle Permit - ATVP của California.



Theo thông lệ, trước khi được thương mại hoá tại thị trường Mỹ, các mẫu xe điện có các tính năng công nghệ tự hành phải thực hiện các thủ tục và được cấp ATVP bởi DMV California.



Bà Thái Thanh Hải - Tổng giám đốc VinFast cho biết: "Tầm nhìn của VinFast là trở thành một công ty sản xuất ôtô điện thông minh toàn cầu và Mỹ là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên mà chúng tôi sẽ tập trung toàn lực. Ban đầu chúng tôi sẽ phát triển các mẫu cao cấp dành cho thị trường Mỹ".



Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, việc một thương hiệu ôtô mới nổi như Vinfast chinh phục thị trường xe ôtô tại Bắc Mỹ sẽ không dễ dàng, thậm chí "như trứng chọi đá".



Bởi tại đây, có các nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới đang đầu tư trong lĩnh vực ôtô điện, như Ford Motor Co. và General Motors Co.



VinFast VF33, mẫu SUV thuộc phân khúc E dự kiến đến tay người tiêu dùng Mỹ vào quý 2.2022. Ảnh: Vinfast





Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây cũng là một cách làm hay, có tính có tính đột phá, dám nghĩ dám làm của nhà sản xuất ôtô Việt.



Nếu người Mỹ chấp nhận được thì người Việt có thể yên tâm sử dụng



Trao đổi với Lao Động, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết, ngay tại thị trường nội địa, ôtô Việt đã bị cạnh tranh rất khốc liệt trước ôtô ngoại, bởi giá thành ôtô Việt cao so với ôtô nhập khẩu, nhất là so với một số thị trường nhập khẩu giá rẻ như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan khi Việt Nam giảm thuế nhập khẩu xuống theo các cam kết FTA.



Một khi giá cao, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô Việt muốn cạnh tranh cũng rất khó.



Trong khi cạnh tranh bằng thương hiệu lại càng khó hơn, vì tâm lý chung của người tiêu dùng vẫn tin hơn các dòng xe của Nhật Bản, Hàn Quốc hơn là dòng xe trong nước.



"Chính vì vậy, tôi rất thích chiến lược của Vinfast khi đưa xe điện sang chinh phục thị trường Mỹ. Đây là cách để sau này, ôtô điện Vinfast sẽ quay trở lại chinh phục thị trường nội địa tốt hơn.



Lúc này, người Việt sẽ hiểu được khi thị trường Mỹ chấp nhận được sản phẩm "Made in Việt Nam", có nghĩa là chuẩn mực của xe đó đã đủ để cạnh tranh quốc tế, vì vậy, trong nước có thể yên tâm sử dụng", bà Lan nói.



Bà Lan đánh giá, VinFast sẽ là nhân tố quan trọng tạo đà phát triển ngành công nghiệp xe điện của khu vực.



Đây là cơ sở để thương hiệu ôtô Việt hiện thực hóa tầm nhìn toàn cầu, góp phần phát triển giao thông xanh và giảm thiểu khí thải phát ra.





Vào tháng 1.2021, VinFast công bố 3 dòng xe SUV điện thông minh có khả năng tự hành cấp độ 2-3 mang tên VF31, VF32 và VF33, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với những tính năng thông minh vượt trội.



VinFast cũng đang triển khai lắp đặt hệ thống trạm sạc trên khắp cả nước với mục tiêu có hơn 40.000 cổng sạc cho xe máy điện và ô tô điện vào cuối năm nay.



Trong đó, mẫu VF32 và VF33 của VinFast sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada và Châu Âu bắt đầu từ tháng 6.2022.



