Khi lái xe tốc độ cao, để đảm bảo an toàn hãy chú ý những điều sau

Khi lái xe ở tốc độ cao, hàng loạt các tình huống bất ngờ có thể xảy ra với bạn, hãy nắm rõ những nguyên tắc dưới đây để giữ an toàn cho bạn và người thân.





Tránh ngồi sai tư thế



Khi chạy nhanh, tài xế lưu ý tư thế ngồi phải thoải mái và dễ hoạt động nhất. Tùy vóc dáng từng người mà chỉnh ghế, vô-lăng cho phù hợp.



Khi chạy nhanh, tài xế lưu ý tư thế ngồi phải thoải mái và dễ hoạt động nhất. Ảnh: Tinxe





Theo kinh nghiệm, khi chạy nhanh nên hạ thấp ghế xuống đôi chút để cảm nhận trọng tâm thay đổi. Lưng ghế hơi ngả ra sau khoảng 110 độ, không nên dựng đứng 90 độ hay ngả quá nghiêng.



Không lái một tay hoặc chéo tay trên vô-lăng



Lái bằng một tay hoặc bắt chéo tay khi vào cua là những thói quen của tài xế chỉ nên áp dụng khi chạy chậm. Khi chạy ở tốc độ cao, hãy nhớ luôn đặt tay ở vị trí 9 giờ và 3 giờ để cảm nhận phản hồi của mặt đường lên vô-lăng tốt nhất.



Bên cạnh đó, đây cũng là vị trí giúp tài xế đánh lái sang hai bên đều thuận tiện, tay không chắn đường bung của túi khí nếu xảy ra va chạm.



Nên nhìn ra xa



Khi lái xe với tốc độ cao, tài xế nên phóng tầm mắt của mình ra xa để quan sát theo các hướng cua, quan sát vạch kẻ đường để biết mức độ rộng, hẹp của cua mà có phương án chân ga, phanh cho hợp lý.



Khi lái xe tốc độ cao, tài xế nên luôn chú ý cung đường di chuyển để có xử lý tình huống nhanh nhất. Ảnh minh hoạ, nguồn Mercedes



Tuyệt đối không để xe trôi tự do



Để xe trôi tự do là điều cấm kỵ khi lái xe tốc độ cao. Bởi, khi xe đang gia tốc, nếu tài xế thả chân ga và để xe trôi thì khả năng bám đường và cân bằng của xe giảm đi rất nhiều, gây nguy hiểm.



Chính vì vậy, ngoài những lúc ga, hãy đặt hờ chân phanh và phanh theo kiểu trail-braking (phanh rà) để luôn cảm nhận được độ bám đường và trọng lực xe.



Không nên chủ quan về tốc độ



Chạy xe ở tốc độ cao thường khiến tài xế nếu không phải là người chuyên nghiệp sẽ có cảm giác bị cuốn theo tốc độ, lúc này họ sẽ cho rằng "xe tôi đang chạy rất nhanh, có thể vượt mọi xe khác". Đây cũng là lý do khiến những tài xế này phán đoán sai tình huống, vượt xe sai thời điểm, vị trí dẫn đến tai nạn.



Không mở nhạc to



Nhạc càng to càng khiến tài xế xao nhãng việc lái xe, mất tập trung để kịp xử lý các tình huống xảy ra trên đường. Theo nghiên cứu của đại học ở Canada, nhạc càng to, khả năng phản ứng của tài xế càng chậm. Khi mở nhạc có độ ồn 95 dB, thời gian phản ứng sẽ tăng thêm 20%.



Tiếng nhạc to cũng che lấp tiếng máy, lốp, gió vọng vào khoang lái, khiến tài xế không đánh giá được chính xác trạng thái vận hành của xe.

