Toyota và Nissan bất ngờ trở thành điểm sáng trên thị trường ôtô

Tổng doanh số bán xe của 8 nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản trong tháng đầu năm đã giảm so với cùng kỳ năm trước, với nguyên nhân chính đến từ cuộc khủng hoảng chip bán dẫn.



Toyota và Nissan có những tín hiệu lạc quan trong tháng đầu năm. (Ảnh: Kyodo)





Theo báo cáo ngày 25/2 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, tổng sản lượng toàn cầu của 8 nhà sản xuất hàng đầu nước này trong tháng 1/2021 đã giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước xuống 2,12 triệu chiếc, với nguyên nhân đến từ sự thiếu hụt chip bán dẫn trên toàn thế giới.



Trong số 8 nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản, chỉ có Toyota và Nissan ghi nhận sản lượng trong tháng 1/2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020.



Đại diện Toyota cho biết, sản lượng toàn cầu của họ trong tháng qua đã tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu tiêu thụ trên toàn thế giới phục hồi khi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 suy yếu.



Kết quả này đã giúp Toyota đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp sản lượng toàn cầu đạt mức tăng trưởng nhờ nhu cầu ổn định ở Mỹ và Trung Quốc.



Một yếu tó khác là Toyota chỉ chịu tác động hạn chế từ sự thiếu hụt nguồn cung chip. Doanh số bán ôtô trên toàn cầu của Toyota trong tháng 1/2021 cũng đạt mức kỷ lục tính theo tháng, tăng 4,6% lên 765.514 xe, do doanh số bán hàng tăng ở Nhật Bản và Trung Quốc.



Trong khi đó, sản lượng toàn cầu của Nissan đã tăng 2,4% lên 371.532 chiếc trong tháng 1/2021, với động lực đến từ doanh số bán của mẫu sedan Sylphy tại Trung Quốc tăng mạnh.



Sản lượng của Honda trên toàn thế giới thì giảm 8,8% trong tháng 1/2021, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên trong 5 tháng do sản lượng tại các nhà máy ở Nhật Bản và châu Âu giảm bởi tình trạng thiếu chip.



Nhà phân tích cấp cao của Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, chuyên gia Koichi Sugimoto cho biết, sự thiếu hụt chip ảnh hưởng nặng nề tới Honda hơn là Toyota bởi Honda phụ thuộc nhiều hơn vào các nhà cung cấp linh kiện nước ngoài.



Một hãng xe khác là Subaru cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nguồn cung chất bán dẫn, khi sản lượng toàn cầu của hãng giảm 29,2% xuống 63.603 chiếc trong tháng qua.



Các nhà sản xuất còn lại là Mazda, Suzuki, Mitsubishi Motors Corp và Daihatsu cũng đều chứng kiến sự sụt giảm sản lượng trong tháng đầu năm 2021.

Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)