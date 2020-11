Toyota triệu hồi hơn 3 triệu xe vì nghi dính lỗi bơm xăng

Danh sách triệu hồi mới gần 1,5 triệu xe Toyota và Lexus liên quan đến lỗi bơm xăng. Điều này nâng tổng số lên 3,3 triệu xe. Các xe bị ảnh hưởng thuộc nhiều phân khúc, sản xuất trong khoảng thời gian từ 2013-2020 tại thị trường Mỹ

Toyota vừa công bố đợt triệu hồi mới ảnh hưởng đến 1,5 triệu xe thuộc cả hai thương hiệu Toyota và Lexus. Đây là lần thứ 3 trong năm 2020 hãng xe Nhật phải thông báo triệu hồi liên quan đến lỗi bơm nhiên liệu. Con số tổng tính đến nay là 3,3 triệu xe.

Đợt triệu hồi đầu tiên xảy ra vào tháng 1 năm 2020, liên quan đến 696.000 xe sản xuất từ năm 2018-2019. Đến tháng 3, đợt triệu hồi thứ 2 đã mở rộng danh sách lên 1,83 triệu xe (từ đời 2013 trở lên). Theo Toyota, các chủ sở hữu bị ảnh hưởng từ hai đợt triệu hồi đầu tiên đã được thông báo vào đầu năm nay. Chủ sở hữu của những chiếc xe triệu hồi đợt 3 sẽ được thông báo trước tháng 12.

Danh sách các xe Toyota và Lexus trong chiến dịch triệu hồi lần này: Lexus LS 460 2013-2015 / Lexus GS 350 2013-2015 / Toyota FJ Cruiser, Lexus IS-F 2014 / Toyota 4Runner, Land Cruiser 2014-2015 / Lexus GX 460, IS 350, LX 570 2014-2015 / Lexus NX 200t, RC 350 2015 / Lexus IS 200t, RC 200t GS 200t 2017 / Toyota Highlander; Lexus GS 350 2017-2019 / Toyota Sienna and Lexus RX 350 2017-2020 / Toyota 4Runner, Land Cruiser 2018-2019 / Lexus GS 300, GX 460, IS 300, IS 350, LS 500h, LX 570, NX 300, RC 300, RC 350 2018-2019 / Toyota Avalon, Camry, Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra 2018-2020 / Lexus ES 350, LC 500, LC 500h, LS 500, RX 350L 2018-2020 / Toyota Corolla Hatchback và Lexus UX 200 2019 / Toyota RAV4 2019-2020​

Theo thông báo triệu hồi, các máy bơm nhiên liệu trên các xe bị ảnh hưởng có thể bị hỏng đột ngột. Nguyên nhân đến từ việc cánh bơm bằng nhựa bên trong cụm bơm xăng của Denso bị phồng trong quá trình vận hành. Điều này dẫn tới cánh bơm này có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Những mẫu xe gặp vấn đề với bơm nhiên liệu bị lỗi sẽ nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật. Động cơ bị dừng có thể dẫn đến mất trợ lực phanh và lái. Ở tốc độ thấp nó sẽ khiến xe không khởi động được hoặc xe bị chết máy. Nhưng nó đặc biệt nguy hiểm khi tình trạng này xảy ra ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm cho người sử dụng xe.

Cách khắc phục là thay thế một bơm nhiên liệu, Toyota sẽ xử lý miễn phí cho những chủ xe bị ảnh hưởng. Toyota không phải là hãng duy nhất bị ảnh hưởng bởi lỗi bơm nhiên liệu này. Vì các hãng xe thường chia sẻ chung các nhà cung cấp nên khi có triệu hồi liên quan đến linh kiện, nhiều hãng sẽ cùng chung số phận.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây đã có những đợt triệu hồi liên quan đến lỗi bơm xăng/ bơm nhiên liệu thời gian gần đây gồm: Hồi tháng 1/2020, Toyota công bố đợt triệu hồi 700.000 xe Toyota và Lexus sản xuất từ 2018-2019 vì lỗi bơm nhiên liệu tại Mỹ. Đến tháng 3/2020 thì quy mô triệu hồi mở rộng lên con số gần 2 triệu chiếc. Trong đó có 1,8 triệu chiếc tại Mỹ và 158.000 chiếc tại Canada.

Tháng 4/2020, Subaru cũng phải triệu hồi 188.207 xe liên quan đến lỗi bơm nhiên liệu tại Bắc Mỹ. Những xe bị ảnh hưởng gồm Impreza, Outback, Legacy và Ascent sản xuất năm 2019. Tháng 6/2020, Honda triệu hồi 1,4 triệu xe trên toàn cầu vì lỗi bơm xăng.

Mitsubishi cũng từng triệu hồi Xpander tại Việt Nam và Philippines phải triệu hồi xe để thay thế cụm bơm xăng, nhưng Mitsubishi không tiết lộ nhà cung cấp. Tại thị trường Việt Nam, Toyota cũng thông báo đợt triệu hồi hơn 33.000 xe nhập khẩu lẫn lắp ráp có liên quan lỗi bơm nhiên liệu. Theo mô tả nhà sản xuất thì lỗi này tương tự như lỗi của các đợt triệu hồi vừa kể trên, cũng đến từ Denso.

Theo BÌNH MINH (Dân Việt)