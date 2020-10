Toyota Corolla Cross đạt 5 sao an toàn ASEAN NCAP

Trong đợt thử nghiệm an toàn mới đây của ASEAN NCAP, mẫu xe Toyota Corolla Cross nhận được số điểm tối đa dù vẫn còn một hạng mục chưa đạt điểm cao nhất.





Theo báo cáo từ tổ chức thử nghiệm khu vực Đông Nam Á ASEAN NCAP, chiếc SUV của Toyota đạt điểm cao trong khả năng bảo vệ hành khách cả người lớn lẫn trẻ em, tương tự là hạng mục công nghệ hỗ trợ an toàn.



Toyota Corolla Cross đạt chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP.



Ở bài thử va chạm trực diện trước, Toyota Corolla Cross đã ghi điểm tốt ở 2 hạng mục là bảo vệ đầu và ngực người ngồi hàng ghế trước tuy nhiên khả năng bảo vệ chân chỉ ở mức vừa đủ. Dù vậy, điểm số tuyệt đối ở bài thử va chạm ngang hông đã giúp kéo tổng điểm trung bình chiếc SUV lên mức tốt.



Các công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động trên chiếc SUV Nhật cũng được đánh giá cao chẳng hạn cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm trước hay hỗ trợ giữ làn.



Kết hợp với các trang bị an toàn cổ điển nhưng không thể thiếu như 7 túi khí hay kiểm soát cân bằng điện tử, Corolla Cross hiện là một trong những dòng tên thuộc diện an toàn nhất trong khu vực.



Toyota Corolla Cross đạt điểm tối đa ở hầu hết bài thử.



Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross 1.8G và 1.8V trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1,8 lít có công suất 138 mã lực và mô men xoắn 172 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp. Phiên bản 1.8HV sử dụng động cơ hybrid hoàn toàn mới, kết hợp máy xăng 1,8 lít với mô-tơ điện, cho tổng công suất 170 mã lực và mô men xoắn 305 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp. Hệ dẫn động cầu trước có trên cả 3 phiên bản.



Toyota Corolla Cross là mẫu xe Toyota đầu tiên tại Việt Nam trang bị gói Safety Sense 2.0 với các tính năng như cảnh báo va chạm sớm, ga tự động thích ứng khoảng cách, cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn và đèn chiếu sáng (pha/cốt) tự động. Xe còn có cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang phía sau. Các tính năng an toàn tiên tiến này có trên 2 phiên bản 1.8V và 1.8HV. Cả hai phiên bản này còn có thêm camera 360 độ.



Toyota Corolla Cross tại Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan.



Các trang bị an toàn cơ bản trên Toyota Corolla Cross có hệ thống hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước/sau, camera lùi và 7 túi khí. Hệ thống cảnh báo áp suất lốp cũng được đưa làm trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này.



Toyota Corolla Cross có kích thước lấp lửng giữa các mẫu xe hạng B và hạng C. Chiều dài trục cơ sở 2.640 mm, nằm giữa Honda HR-V (2.610 mm) và Hyundai Tucson (2.670 mm). Dẫu vậy, hãng xe Nhật Bản kỳ vọng Toyota Corolla Cross có thể cạnh tranh ngang tầm với xe hạng C.

Theo GIA LINH (TNO)