Những điều chưa biết về mãng xà khổng lồ nặng 1,5 tấn, to lớn nhất Trái đất

Sau khi khủng long tuyệt chủng, loài mãng xà to lớn nhất trên Trái đất xuất hiện, nuốt chửng cả những con cá sấu khổng lồ thời tiền sử.



Titanoboa là loài mãng xà lớn nhất trên Trái đất trong lịch sử.

Khoảng 50-60 triệu năm trước, loài mãng xà lớn nhất trên Trái đất trỗi dậy. Loài trăn khổng lồ này có thể phát triển chiều dài tới 13 mét và nặng 1,5 tấn.

Thay thế khủng long, trăn Titanoboa thống trị khu vực rừng Amazon rộng lớn ở Nam Mỹ và cũng xuất hiện ở Đông Nam Á.

Loài trăn này ưa thích môi trường sống nóng ẩm, nhiệt độ trung bình từ 30-34 độ C. Chúng có thể phát triển kích thước đến mức khổng lồ là do nhiệt độ ấm cúng, giúp sinh vật máu lạnh này phát triển mạnh hơn nhiều so với những loài trăn hiện đại ngày nay.

Hóa thạch của trăn Titanoboa được tìm thấy ở Colombia năm 2009. 28 mẫu hóa thạch khác nhau của Titanoboa được tìm thấy bên trong những mỏ than miền bắc Colombia.



Loài trăn khổng lồ này từng thống trị Trái đất cách đây 50-60 triệu năm.

Nhà cổ sinh vật học Jonathan Bloch, đến từ Viện nghiên cứu nhiệt đới Smithsonian ở Panama, nói: “Đó là loài trăn khổng lồ khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người, nhưng thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng của Hollywood”.

“Ngay cả những con trăn khổng lồ trong phim Hollywood cũng không to lớn bằng Titanoboa”, Bloch nói.

Dù có kích thước khổng lồ và đứng đầu chuỗi thức ăn, Titanoboa thường chỉ đi săn vài lần trong một năm. Nhưng mỗi lần chúng đi săn là phải ăn cho thỏa cơn đói.

Loài trăn khổng lồ này dễ dàng nuốt chửng cả những con cá sấu to lớn nhất sống ở thời tiền sử. Trăn Titanoba cũng săn rùa và cá để làm đa dạng khẩu phần ăn.

