Ra mắt mạng xã hội âm thanh đầu tiên tại Việt Nam

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10, Việt Nam vừa chính thức xuất hiện mạng xã hội âm thanh đầu tiên mang tên TATU.

Chương trình là sự kiện đầu tiên để khởi động tháng chuyển đổi số Quốc gia với sự ra đời của TATU - mạng xã âm thanh đầu tiên của Việt Nam, giải pháp chuyển đổi số quốc gia ngành Phát thanh. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Vào ngày 22.4.2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 505 công bố ngày 10.10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Điều này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tham gia sự kiện ra mắt MXH âm thanh TATU.

Với thông điệp "Lời nói là tài sản", mạng xã hội âm thanh TATU là một giải pháp chuyển đổi số quốc gia ngành phát thanh.

Đây là sân chơi mới, hướng người dùng thay đổi hành vi sử dụng các thiết bị di động thông minh từ việc nhìn sang nghe.

Mạng xã hội âm thanh này giúp người sử dụng trải nghiệm đa dịch vụ: nghe - nói - tương tác bình luận - chia sẻ cảm xúc bằng âm thanh trên một nền tảng. Thay vì ngại chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội thì TATU giúp người dùng tương tác bằng giọng nói, hướng tới thói quen tiếp cận và chia sẻ qua việc lắng nghe.

Mạng xã hội sở hữu một số tính năng như: Bình luận bằng Text to Text, Voice to Text, Voice to Voice... Ứng dụng hướng tới một nền tảng mạng xã hội sử dụng âm thanh để giải trí, chia sẻ và kiếm thêm thu nhập. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung và kiếm tiền từ nội dung mà chính họ tạo ra.