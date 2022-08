Hai màu mới của iPhone 14 Pro lộ diện

Những hình ảnh iPhone 14 Pro vừa rò rỉ cho thấy một số màu mới có thể sẽ được áp dụng trong các mẫu iPhone cao cấp sắp ra mắt vào rạng sáng 8.9 tới theo giờ Việt Nam.





Theo Tom’s Guide, hình ảnh được đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy các iPhone 14 Pro mô hình xuất hiện 5 màu sắc, bao gồm ba màu bạc, xám và vàng, bên cạnh xanh lam và tím mới. Các vạch ăng-ten xung quanh cạnh của điện thoại có màu trắng thay vì các vạch kết hợp màu thông thường.





Một mẫu giả iPhone 14 Pro xuất hiện trên mạng Weibo. Ảnh chụp màn hình



Màu tím là một màu hoàn toàn mới cho sự ra mắt của iPhone. Mặc dù iPhone 12 và 12 mini đã có màu tím, tuy nhiên lựa chọn mà Apple sử dụng ở đây với iPhone 14 Pro có màu tím tối hơn. Trong khi đó, mặc dù màu xanh lam đã có trên dòng iPhone 12 và 13 khi ra mắt, nhưng màu sắc ở dòng iPhone 14 Pro là một màu xanh lam hoàn toàn mới với sắc đậm hơn nhiều so với các iPhone trước đó.



Hình ảnh ban đầu cho thấy Apple có vẻ như đã thay đổi màu sắc đậm hơn, phong phú hơn nhiều so với các mẫu iPhone Pro trước. Tuy nhiên, hình ảnh thứ hai dường như cho thấy ánh sáng đầy đủ ảnh hưởng đến ngoại hình của máy, nơi các mẫu iPhone màu tím trông đẹp hơn nhiều.



Ngoài các màu nói trên, iPhone 14 Pro cũng hứa hẹn mang đến các tính năng nổi bật giúp phân biệt với các mẫu tiêu chuẩn, bao gồm notch mới, camera chính 48 MP độ phân giải cao hơn và chức năng màn hình Always On. iPhone 14 thông thường được cho là đi kèm camera ít được cập nhật hơn, nhưng có thể cũng có camera selfie tốt hơn như bản Pro.



Sau khi thông tin nói trên được chia sẻ, hệ thống bán lẻ FPT Shop - đơn vị ủy quyền của Apple tại thị trường Việt Nam cho biết: “Với mức độ ảnh hưởng và vị thế đối tác hàng đầu tại Việt nam, dự kiến khách hàng có thể mua iPhone mới sớm nhất tại hệ thống cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10. Hệ thống có nhiều chương trình ưu đãi và dịch vụ tốt dành cho khách hàng. Tặng thêm 2 năm bảo hành đặc quyền - không lo rớt giá... là sự khác biệt nổi bật của hệ thống này dành riêng các dòng iPhone mới trong nhiều năm nay”, đại diện FPT Shop & F.Studio by FPT chia sẻ.



Theo Thành Luân (TNO)