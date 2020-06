Rao bán thông tin cá nhân: Có thể điều tra ra ngay, nhưng vì sao chấp nhận 'sống chung với lũ'?

Một phần do người dùng dễ dãi? Theo kết quả khảo sát về hành vi trực tuyến của người dùng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) năm 2019 của hãng bảo mật Kaspersky, cho thấy 22% người dùng thừa nhận chia sẻ thông tin về tài khoản mạng xã hội để tham gia giải các câu đố vui, 18,9% thừa nhận sẽ chia sẻ quyền riêng tư để nhận được phần mềm, dịch vụ hoặc quà tặng miễn phí... Báo cáo còn cho thấy 55,5% người tham gia khảo sát trong các nhóm tuổi 16-24 và 25-34 tin rằng sự riêng tư trực tuyến là không tưởng. Do đó, họ sẵn sàng hi sinh dữ liệu cá nhân nếu có thể đạt lợi ích và những lượt thích (like) trong ngắn hạn từ mạng xã hội. Theo báo cáo của Bộ Công an, hầu hết người tham gia sử dụng mạng xã hội không có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của mình và người khác, vô tư đăng tải thông tin cá nhân lên mạng. Đ.THIỆN