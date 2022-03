Mang Yang: Giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.





Theo chân cán bộ Công an huyện Mang Yang, chúng tôi về làng Kret Krot (xã Hà Ra) vào một buổi sáng trung tuần tháng 3. Tiếp đón chúng tôi tại nhà, anh Đinh Ngo kể về quá khứ lầm lỗi của mình: Năm 2010, do bị các đối tượng xấu lôi kéo và thiếu hiểu biết nên anh đã trốn vào rừng tụ tập sinh hoạt tà đạo “Hà Mòn” trái phép. Ở trong rừng khó khăn, vất vả đủ bề, thiếu ăn, đau bệnh thường xuyên nên nhiều lúc anh phải lén trở về làng lấy lương thực để sống qua ngày. Vì làm những việc sai trái, anh nhận mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Anh Đinh Ngo (làng Kret Krot, xã Hà Ra) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: H.P



Trong quá trình chấp hành án phạt tù, được cán bộ quản giáo quan tâm động viên, giúp đỡ, anh Ngo dần nhận ra lỗi lầm, chăm lo cải tạo tốt và được tha tù trước thời hạn. Trở về địa phương, anh được chính quyền, Công an huyện thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ nên quyết tâm làm lại cuộc đời. “Năm 2021, mình được chính quyền địa phương hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để chăm sóc 500 cây cà phê. Mới đây, mình được cán bộ Công an hỗ trợ thêm 1 cặp dê, cùng với việc trước đó đang nuôi 3 con bò và trồng 1 sào lúa nên gia đình mình đã thoát nghèo. Mình cảm ơn cán bộ rất nhiều”-anh Ngo cho biết.



Còn ông Gyưn (cùng làng) thì cho hay: Cách đây 10 năm, vì mù quáng tin theo tà đạo “Hà Mòn” nên ông cùng một số đối tượng khác bỏ mặc gia đình, buôn làng, nương rẫy vào rừng sinh hoạt tà đạo trái phép. Năm 2016, ông bị cơ quan Công an bắt giữ rồi bị Tòa án xử phạt 5 năm tù. “Ngày trở về buôn làng, mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Con cái đều lớn cả, đường sá khang trang, sạch đẹp. Mình cảm thấy rất mừng. Được cán bộ Công an, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, mình quyết tâm chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình”-ông Gyưn bộc bạch.



Trung úy Hying-cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Mang Yang) cho biết: “Hiện tổ chúng tôi phụ trách các trường hợp chấp hành xong án phạt tù tại xã Hà Ra để kịp thời ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc, giúp họ tránh tái phạm. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư của họ để tìm ra hướng giúp đỡ phù hợp như: hỗ trợ lao động sản xuất, sửa chữa nhà, kéo lưới điện… Nhờ đó, nhận thức của họ đã có sự chuyển biến tích cực, vượt qua mặc cảm, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng”.



Thời gian qua, Công an huyện Mang Yang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc trong công tác hỗ trợ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Bên cạnh đó, Công an huyện thường xuyên chỉ đạo Công an các xã, thị trấn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời động viên, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.



Trao đổi với P.V, Đại úy Lê Huy Cương-Phó Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Mang Yang) cho hay: Công an huyện đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ 10 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua việc lồng ghép bằng nhiều hình thức đa dạng. Nhờ đó, nhiều trường hợp được cảm hóa, tích cực hòa nhập cộng đồng.



R'Ô HOK