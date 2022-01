Người dân trong và ngoài nước về quê dịp Tết: Không ngăn sông cấm chợ

Đến nay, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.



Người về quê dịp Tết không phải cách ly y tế: Lại lo "mỗi nơi một kiểu"?

Tiếp nhận các trường hợp F0 đến cách ly điều trị. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)



Những ngày Tết Nguyên đán đã cận kề, đa phần người dân trong dịp Tết đều có nhu cầu di chuyển như về quê, du lịch. Điều mà rất nhiều người dân quan tâm đó là việc các địa phương nơi đến có áp dụng các biện pháp cách ly… đối với những người trở về từ vùng dịch khác.



Không có tỉnh vùng đỏ



Đánh giá từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.



Theo thống kê cấp độ dịch mới nhất từ Bộ Y tế của các địa phương theo Nghị quyết 128 của Chính phủ cho thấy có 33 tỉnh, thành thuộc vùng xanh (Cấp độ dịch 1); 24 tỉnh, thành thuộc vùng vàng (Cấp độ dịch 2); 7 tỉnh là vùng cam (Cấp độ dịch 3), không có tỉnh vùng đỏ.



Danh sách cụ thể 33 tỉnh, thành phố thuộc cấp độ dịch 1 - vùng xanh, gồm: An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Điện Biên, Yên Bái, Đồng Nai, Đồng Tháp.



Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong ba tuần liên tiếp thành phố duy trì vùng xanh, tương đương cấp độ dịch 1. Để đạt được cấp độ này, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được 3 tiêu chí (tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, độ phủ vaccine và khả năng, thu dung điều trị) theo nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế.



24 tỉnh, thành phố thuộc vùng vàng gồm: Bà Rịa- Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Hà Nội, Bắc Ninh, Gia Lai, Hoà Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông.



6 tỉnh, thành phố thuộc vùng cam gồm: Bình Phước, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tây Ninh và Vĩnh Long.



Cập nhật cấp độ dịch tại 63 tỉnh, thành phố cũng cho biết hiện cả nước có 131 huyện, xã, phường thuộc vùng đỏ - cấp độ 4 về dịch, trong số này có 8 huyện, gồm 1 của Thái Nguyên, 1 của Bắc Kạn và 6 của Hải Phòng; số xã, phường thuộc vùng đỏ là 123, trong đó riêng Hải Phòng có 80, Vĩnh Long có 17, Bắc Kạn có 7, TP Cần Thơ có 4, tỉnh Trà Vinh có 4, Đắk Lắk có 4, Điện Biên có 1, Sơn La có 3, Gia Lai 1, Bình Định 1, Thanh Hóa 1...



Hiện nay, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao: Người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi đạt 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%; trẻ em (12-17 tuổi) tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt 82,2%.



Theo phó giáo sư Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) người dân sinh sống tại khu vực thuộc 4 cấp độ dịch không phải cách ly y tế khi về quê đón Tết, ngoại trừ các trường hợp thuộc diện theo dõi sức khỏe hoặc đang ở trong khu phong tỏa thì mới phải cách ly khi về quê. Những người còn lại không thuộc các diện nêu trên thì không phải cách ly, kể cả ở địa bàn nguy cơ dịch bệnh cấp 4.



Thực hiện nghiêm 5K, truy cập vào bản đồ COVID-19



Hiện số ca mắc mới COVID-19 vẫn tiếp tục ghi nhận tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng 15.000 ca mỗi ngày.



Theo Bộ Y tế, trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron.



Do đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022.



Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, các địa phương cần thực hiện nghiêm công văn số 357 của Bộ Y tế, "tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê dịp Tết, không ngăn sông cấm chợ, tổ chức chăm lo cho người dân đón Tết, vận động người dân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ, nhất là việc hỗ trợ người lao động trở lại thành phố lớn đảm bảo an toàn, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội."



Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định.



Các tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.



Liên quan đến người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, ngày 26/1, Bộ Y tế có văn bản gửi các Bộ: Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022.



Để biết được nơi mình đang sống thuộc cấp độ dịch nào, người dân cần truy cập vào bản đồ COVID-19 https://capdodich.yte.gov.vn/map. Đây là trang web do Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế) quản lý. Tại đây, người dân tìm kiếm địa phương bạn đang sinh sống, làm việc bằng cách chọn trong danh sách ở góc trên của màn hình. Tiếp đến, chọn cấp độ hành chính quận/huyện/thành phố/thị xã và theo dõi chi tiết bên bảng thống kê cấp độ dịch theo từng xã/phường/thị trấn phía bên trái.

