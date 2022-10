Phát hiện mới: Bỏ ăn sáng có thể gây hại cho chức năng nhận thức

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng bỏ bữa sáng có thể gây hại nghiêm trọng đến chức năng nhận thức của bạn.

Kết quả đã được báo cáo trong một bài báo của tiến sĩ Changzheng Yuan và tiến sĩ Dongmei Yu của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), được công bố trên tạp chí Life Metabolism.

Bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ gây hại cho chức năng nhận thức. Ảnh: Shutterstock

Phát hiện dựa trên một nghiên cứu có sự tham gia của 3.342 người tham gia từ cơ sở dữ liệu công khai của Khảo sát Sức khỏe Dinh dưỡng Trung Quốc (CHNS).

Tất cả đều là nam giới với độ tuổi trung bình là 62. Dữ liệu tập trung vào thói quen ăn uống của những người tham gia - cụ thể là khi họ đang ăn và những bữa ăn họ có xu hướng bỏ qua - đồng thời thực hiện các bài kiểm tra dựa trên điện thoại liên quan đến các chức năng nhận thức như nhớ lại, đếm và toán học cơ bản.

Trong khi lưu ý các yếu tố về lối sống và sức khỏe khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết quả, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn các bữa theo một lịch trình phân bổ đều là tốt nhất cho sức khỏe nhận thức.

Mặt khác, bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ gây hại cho chức năng nhận thức.

"Nghiên cứu này không có gì đáng ngạc nhiên và hoàn toàn có ý nghĩa, chủ yếu là vì nó trùng với các nghiên cứu tương tự cho kết quả tương tự đối với trẻ nhỏ, thanh thiếu niên bỏ bữa", Kiran Campbell, RDN, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, nói với Eat This, Not That!

Bỏ ăn sáng là một ý kiến tồi

Dù bạn đang vội, không biết ăn gì, hay hiện tại chưa đói thì việc bỏ bữa sáng là một ý kiến tồi. Ảnh: Shutterstock

Chuyên gia Campbell lưu ý rằng "bỏ bữa sáng, bất kể lý do, cuối cùng sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Dù bạn đang vội, không biết ăn gì, hay hiện tại chưa đói thì việc bỏ bữa sáng là một ý kiến tồi”.

Chuyên gia Campbell cũng lưu ý rằng "ăn một bữa sáng kém chất lượng chỉ bao gồm đường đơn (chẳng hạn như một thanh kẹo) có thể có tác động tiêu cực đến chức năng nhận thức".

Theo chuyên gia Campbell, cơ thể chúng ta dựa vào glucose làm nhiên liệu để giữ cho bộ não của chúng ta hoạt động ở mức tối ưu. Nếu bữa ăn đầu tiên trong ngày của bạn bị bỏ qua hoàn toàn, về cơ bản bạn đang lấy đi nguồn nhiên liệu cần thiết cho cơ thể và não bộ để hoạt động và duy trì bản thân cho đến khi bạn quyết định ăn.

Về việc ăn uống theo một lịch trình phân bổ đều hơn, chuyên gia Campbell nói: Tôi hướng dẫn bệnh nhân không để quá 4 đến 5 tiếng sau khi thức dậy mà không ăn. Điều này không chỉ ngăn chặn sự suy giảm chức năng nhận thức và kỹ năng tư duy mà còn duy trì lượng đường trong máu và trọng lượng cơ thể thích hợp theo thời gian.

Thật vậy, ngoài những lợi ích đối với chức năng nhận thức, cô Campbell chỉ ra rằng “bỏ bữa có những tác động tiêu cực đến các lĩnh vực khác ngoài việc suy giảm nhận thức”.

Cô Campbell cho biết: "Các nghiên cứu chỉ ra rằng bỏ bữa có thể liên quan đến tăng cân và tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, kháng insulin và tăng nồng độ lipid lúc đói".

Đó là lý do tại sao "mục tiêu của bạn là bắt đầu một ngày đúng với các chất dinh dưỡng mà cơ thể và tâm trí của bạn cần để hoạt động bình thường", và như cô Campbell đã lưu ý "hãy đảm bảo rằng bạn nạp năng lượng sau mỗi 4 đến 5 giờ để tiếp tục quá trình", theo Eat This, Not That!