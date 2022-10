Đây là thói quen ăn uống quan trọng nhất cho gan của bạn

Theo Cleveland Clinic, gan thực hiện hàng trăm chức năng cho cơ thể bạn, chẳng hạn như làm sạch độc tố, giúp bạn tiêu hóa và phân hủy thức ăn, điều hòa máu và giúp cơ thể sản xuất mức độ đông máu khỏe mạnh.

Như bạn có thể thấy, cơ quan này rất quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của bạn, và vì vậy, nó xứng đáng được chăm sóc tối đa!

Chăm sóc gan của bạn bao gồm các lựa chọn lối sống khác nhau như hạn chế uống rượu, không hút thuốc và ăn một chế độ ăn uống cân bằng.

Tổ chức Gan Mỹ nhấn mạnh không chỉ ăn một chế độ ăn uống lành mạnh mà đặc biệt là ăn nhiều chất xơ.

Duy trì một chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng là chìa khóa để giúp bạn duy trì sức khỏe lá gan của mình, nhưng nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng điều tối quan trọng là hạn chế lượng thực phẩm qua chế biến để có một lá gan khỏe mạnh.

Tác động của thực phẩm chế biến đối với sức khỏe lá gan của bạn



Bác sĩ giải thích về gan. Ảnh: Shutterstock

Tạp chí Y học Anh liên kết các loại thực phẩm chế biến cực nhanh, bao gồm những thứ như thức ăn nhanh, bánh nướng đóng gói, nước ngọt, nhiều loại bánh kẹo… dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, cholesterol cao và thậm chí cả bệnh tim, theo Eat This, Not That!

Và hiện nay, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra mối liên hệ giữa những thực phẩm này với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), nguyên nhân là do sự tích tụ mỡ thừa trong gan.

Theo tạp chí International Journal of Epidemiology, việc tiêu thụ thực phẩm chế biến cực nhanh có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc NAFLD.

Một trong những lý do mà nhóm thực phẩm này có thể liên quan đến mỡ gan là do NAFLD có thể được gây ra bởi quá nhiều chất béo hoặc quá nhiều chất béo trung tính trong máu của bạn, và chất béo trung tính có thể tăng lên do quá nhiều tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa, và đường bổ sung - tất cả đều được tìm thấy với hàm lượng cao trong nhiều loại thực phẩm chế biến cực nhanh, theo Eat This, Not That!

Trong một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Liver International, người ta thấy rằng việc tiêu thụ thực phẩm chế biến cực nhanh làm tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa ở những người tham gia khỏe mạnh nói chung.

Cụ thể hơn, đối với những người đã có NAFLD, thực phẩm chế biến cực nhanh có liên quan đến viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, một tình trạng nghiêm trọng do viêm gan gây ra.

Thay vào đó, hãy thử những loại thực phẩm này



Việc "tuân thủ chặt chẽ" chế độ ăn Địa Trung Hải có liên quan đến việc giảm nguy cơ NAFLD. Ảnh: Shutterstock

Điều quan trọng là bạn phải hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến quá kỹ. Có thể hữu ích nếu bạn có một hướng dẫn về chế độ ăn uống "có lợi cho gan" để thay thế một số món chế biến yêu thích của bạn.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng theo một chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải có thể hữu ích trong việc duy trì một lá gan khỏe mạnh.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Gastroenterology cho thấy rằng "tuân thủ chặt chẽ" chế độ ăn Địa Trung Hải có liên quan đến việc giảm nguy cơ NAFLD.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng cách ăn uống này có thể giúp ích cho sức khỏe tổng thể của gan và hoạt động như một biện pháp bảo vệ chống lại NAFLD bằng cách giảm nguy cơ mắc các tình trạng được coi là yếu tố gây bệnh gan.

Những yếu tố này bao gồm béo phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim.

Để theo chế độ ăn Địa Trung Hải, hãy kết hợp những thứ như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, dầu ô liu và cá béo, đồng thời hạn chế đáng kể việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, những thứ thêm đường và tinh bột, theo Eat This, Not That!