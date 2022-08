5 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên khi uống nước ép cà chua

Cà chua là một trong những loại rau (về mặt dinh dưỡng, cà chua được coi là rau) được ưa thích của nhiều người.

Là một nguồn tuyệt vời của lycopene - một chất chống oxy hóa được tìm thấy trong thực phẩm màu đỏ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch - nước ép cà chua là một cách dễ dàng để thu được lợi ích của rau.

Do nước ép cà chua được chế biến nhiều hơn các loại cà chua khác và chứa nhiều thành phần hơn, bạn có thể gặp một số tác dụng phụ khác nhau khi uống so với khi ăn cà chua tươi.

Dưới đây một số chuyên gia dinh dưỡng cho biết về một số tác dụng đáng ngạc nhiên của việc uống nước ép cà chua một cách thường xuyên, theo Eat This, Not That!

1. Bạn có thể bị ợ chua nhiều hơn



Cà chua và nước ép cà chua. Ảnh: Shutterstock

Nhiều người trong chúng ta gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa, bao gồm cả trào ngược axit.

Trào ngược axit xảy ra khi các chất trong dạ dày đi vào thực quản của bạn, cụ thể là do cơ thắt thực quản dưới (LES) yếu.

Điều này gây ra chứng khó tiêu hoặc ợ chua.

Trên thực tế, bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là bệnh rối loạn tiêu hóa phổ biến nhất, với tỷ lệ người Mỹ mắc bệnh từ 18,1% đến 27,8%. GERD bao gồm các đợt trào ngược axit thường xuyên.

Các triệu chứng trào ngược axit có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc kích hoạt bởi quá nhiều chất béo, bạc hà, sô cô la, rượu, caffeine, thực phẩm có tính axit (như nước ép cà chua) hoặc thực phẩm cay.

2. Tăng lượng vitamin C

Vitamin C đã được phổ biến vì khả năng hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Tuy nhiên, vitamin C, còn được gọi là axit L-ascorbic, rất quan trọng đối với các chức năng quan trọng khác trong cơ thể của chúng ta. Vitamin C giúp xây dựng collagen và mô liên kết, củng cố thành mao mạch và mạch máu, tăng khả năng hấp thụ sắt, giúp chữa lành các vết cắt và vết thương.

Cà chua tự nhiên chứa một số vitamin C, nhưng hầu hết các loại nước ép cà chua bán sẵn trên thị trường cũng được tăng cường vitamin C (hãy kiểm tra nhãn!).

Chế độ ăn kiêng được khuyến nghị hằng ngày (RDA) đối với vitamin C là 90 miligram và nhiều loại nước ép cà chua bao gồm 70-110 miligram mỗi khẩu phần tám ounce (227,3 ml), theo Eat This, Not That!

3. Coi chừng quá nhiều natri



Uống nước ép cà chua, bạn nhớ chú ý đến lượng natri. Ảnh: Shutterstock

Hầu hết các loại nước ép rau, bao gồm cả nước ép cà chua, đều chứa nhiều muối. Muối bổ sung đóng vai trò như một chất bảo quản và cải thiện chất lượng sản phẩm nhưng cũng là một cách hợp lý để tăng khẩu vị.

Nhiều loại nước ép cà chua mỗi khẩu phần 8 ounce có thể chứa khoảng 630 miligram natri.

Tuy nhiên, có một số loại nước ép cà chua ít natri (chứa 140 miligram natri hoặc ít hơn trong mỗi khẩu phần) trên thị trường.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên giữ hầu hết các bữa ăn ở mức khoảng 600 miligram tổng natri và hầu hết các bữa ăn nhẹ ở mức khoảng 300 miligram tổng natri.

4. Sẽ nhận được một khẩu phần rau



Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên dùng quá một khẩu phần rau mỗi ngày. Ảnh: Shutterstock

Nhiều người trong chúng ta phải cố gắng để đưa đủ rau vào chế độ ăn uống của mình.

Mặc dù chúng ta nên luôn cố gắng ăn rau ở "dạng nguyên hạt" (cho dù đó là rau tươi, đông lạnh, khô hay đóng hộp), 100% nước trái cây có thể giúp chúng ta đạt được lượng tiêu thụ rau khuyến nghị.

Nước ép cà chua, nếu chúng không phải là "cocktail" cà chua hoặc thức uống "có hương vị" cà chua, thì 100% là nước trái cây và được tính vào mục tiêu rau.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên dùng quá một khẩu phần rau mỗi ngày, 100% là nước trái cây.

5. Có thể cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt

Theo dữ liệu năm 2017-2019 từ Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ), ung thư tuyến tiền liệt là dạng ung thư phổ biến thứ 2 ở nam giới, sau ung thư da. Người ta dự đoán rằng khoảng 12,6% tổng số nam giới sẽ bị ung thư tuyến tiền liệt vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ.

Một chất chống oxy hóa được nghiên cứu vì lợi ích của nó đối với sức khỏe tuyến tiền liệt là carotenoid "lycopene", được tìm thấy trong trái cây và rau màu đỏ và hồng như cà chua, ổi, bưởi và dưa hấu.

Như được đề xuất trong một phân tích tổng hợp năm 2015 trên Tạp chí Y học (Baltimore) và một đánh giá hệ thống năm 2017 trong Ung thư tuyến tiền liệt và Các bệnh về Tuyến tiền liệt, lycopene có thể liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt, theo Eat This, Not That!