Thấy những triệu chứng này, hãy đi khám gan ngay!

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, chịu trách nhiệm chuyển hóa tất cả mọi thứ chúng ta tiêu thụ và giải độc máu khi chúng ta gặp phải các chất độc hại tiềm ẩn.

Đáng ngạc nhiên là khi cơ quan thiết yếu này bị hư hỏng, những tín hiệu đầu tiên có thể rất tinh vi.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trên cơ thể, chúng có thể là dấu hiệu của tổn thương gan, thì tốt nhất bạn nên đi gặp bác sĩ.



1. Vàng mắt hoặc vàng da

Vàng mắt hoặc vàng da là một dấu hiệu phổ biến khác của tổn thương gan.

Nó xảy ra khi gan không thể lọc tối ưu bilirubin, một chất hóa học tự nhiên được sản xuất bởi các tế bào hồng cầu, từ máu.

Điều này có thể khiến mắt và da có màu hơi vàng.

Johns Hopkins Medicine cho biết: “Vàng da thường là dấu hiệu đầu tiên và đôi khi là dấu hiệu duy nhất của bệnh gan”.

2. Sưng ở một số nơi

Nếu mắt cá chân, chân hoặc bụng của bạn bị sưng liên tục, bạn có thể đang biểu hiện triệu chứng phổ biến nhất của gan bị tổn thương.

Khoảng 50% người bị xơ gan gặp phải tình trạng sưng phù, đây là dạng bệnh gan nặng nhất.

Nó xảy ra khi gan không còn khả năng sản xuất albumin, một loại protein ngăn chất lỏng rò rỉ ra khỏi mạch máu và vào mô.

Chất lỏng bị mắc kẹt đó khiến các vùng trên cơ thể sưng lên, có thể gây khó chịu.

3. Ngứa da



Bạn có bị ngứa da không? Ảnh: Shutterstock

Nếu chức năng gan bị suy giảm trong một thời gian, người ta có thể bị ngứa da trên diện rộng.

Điều này có thể xảy ra do tổn thương gan có thể khiến muối mật tích tụ dưới da, nồng độ histamine trong cơ thể tăng lên hoặc nồng độ serotonin giảm (dẫn đến cảm giác ngứa ngáy tăng lên).

4. Phát ban

Những người bị tổn thương gan có thể phát ban màu tím đỏ bao gồm các chấm nhỏ hoặc các đốm lớn hơn.

Nguyên nhân là do chảy máu từ các mạch máu nhỏ trên da.

5. Bầm tím

Nếu bạn dễ bị bầm tím hơn hoặc lan rộng hơn bình thường, đó có thể là dấu hiệu của rối loạn chức năng gan.

Nguyên nhân: Chảy máu từ các mạch máu trên da cũng có thể hình thành phát ban.

6. Cục mỡ nhỏ màu vàng

Gan bị tổn thương có thể gây ra những cục mỡ nhỏ màu vàng lắng đọng trên da hoặc mí mắt.

Điều này xảy ra do gan bị tổn thương khiến lượng cholesterol trong máu tăng cao, dẫn đến các chất béo nhỏ này tích tụ lại.