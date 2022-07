Chuyên gia dinh dưỡng: 6 loại đồ uống tốt nhất nên uống mỗi ngày

Một trong những điều quan trọng nhất bạn nên làm hằng ngày là đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể.





Để giữ cân bằng dinh dưỡng và lành mạnh với đồ uống bạn chọn, dưới đây là những đồ uống tốt nhất nên có mỗi ngày, theo Eat This, Not That!



1. Trà xanh









Trà xanh, có nguồn gốc từ Trung Quốc, khác với trà đen và trà ô long không chỉ ở màu sắc mà bởi lá trà của nó không trải qua quá trình khô héo và oxy hóa như các loại trà khác.



"Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe rộng rãi từ việc ngăn ngừa bệnh tật, giảm viêm và thậm chí có khả năng ngăn ngừa ung thư", Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Balance One Supplements cho biết, theo Eat This, Not That!



Theo chuyên gia Best, việc ngăn ngừa ung thư tiềm ẩn không phải là lợi ích duy nhất của việc uống trà xanh, vì nó còn giúp loại bỏ độc tố và cải thiện sự trao đổi chất.



Ngoài ra, uống trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm mức cholesterol LDL nhờ chất catechin có trong trà.



2. Nước cam



Nếu bạn không muốn uống nước lọc vào bữa sáng và không thích uống cà phê, thì thức uống tốt nhất bạn có thể có để bắt đầu ngày mới là nước cam 100%, đặc biệt là nước cam có bã.



"Một lợi ích bạn nhận được từ nước cam là hàm lượng nước giúp bù nước nhanh chóng cho bạn sau một đêm hoặc nếu bạn không nhận đủ nước trong suốt cả ngày", Blanca Garcia, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Health Canal, cho biết.



"Chất dinh dưỡng hàng đầu bạn nhận được từ nước cam là vitamin C, chiếm 64% giá trị hằng ngày. Đó là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời giúp chữa lành vết thương, sản xuất collagen, chuyển hóa protein và chức năng miễn dịch".



Garcia nói thêm rằng nước cam mới vắt là lựa chọn tốt nhất cho thức uống chứa đầy chất dinh dưỡng nhất.



3. Sinh tố



Sinh tố làm ở nhà, bạn có thể kiểm soát được các nguyên liệu. Ảnh: Shutterstock



Sinh tố luôn là một lựa chọn phổ biến cho bữa sáng, luôn tuyệt vời vào mọi thời điểm trong ngày và là một cách cực kỳ hiệu quả để bổ sung nhiều chất dinh dưỡng chỉ trong một lần uống.



Kara Landau, chuyên gia dinh dưỡng và là người sáng lập Uplift Foods, cho biết: “Sinh tố là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn bồi bổ bản thân bằng một bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng.



Thức uống pha trộn này rất đáng để uống hằng ngày vì nó rất dễ điều chỉnh.



Khi bạn đang làm sinh tố, bạn có thể thêm bất cứ thứ gì vào đó, mặc dù người uống sinh tố thường quen với trái cây, rau và protein như bơ đậu phộng hoặc hạt lanh.



Chuyên gia Landau nói: “Khi tạo ra một ly sinh tố, tôi thực sự khuyên mọi người nên kết hợp một loạt các thành phần giàu prebiotic để nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột và giúp giảm viêm, tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ tâm trạng. Một trong những nguồn giàu prebiotics nhất là chuối chưa chín".



4. Kefir



Tương tự như sữa chua loãng, kefir là một loại thức uống làm từ sữa lên men đang ngày càng phổ biến vì những lợi ích hỗ trợ sức khỏe đường ruột của nó.



Molly Morgan, chuyên gia dinh dưỡng và là tác giả, cho biết: “Thức uống làm từ sữa giàu lợi khuẩn này là một thực phẩm cần thiết mỗi ngày để hỗ trợ sức khỏe đường ruột.



Điều độc đáo về kefir là nó có 12 loại men vi sinh trong đó, so với 3 đến 5 loại men vi sinh thường được tìm thấy trong sữa chua và sự đa dạng của men vi sinh dường như có liên quan đến lợi ích sức khỏe đường ruột".



5. Kombucha



Kombucha, một loại trà lên men giàu chất chống oxy hóa, là một thức uống tốt cho đường ruột có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.



Chuyên gia dinh dưỡng Willow Jarosh cho biết: “Vì là thức uống lên men nên kombucha đóng góp các vi khuẩn và nấm men thân thiện mà hệ tiêu hóa của chúng ta có thể bị thiếu”.



"Nhấm nháp hằng ngày có nghĩa là hệ tiêu hóa của bạn đang nhận được những vị khách thân thiện này một cách thường xuyên, điều này có thể giúp duy trì sự cân bằng tích cực. Sự cân bằng của vi khuẩn và nấm men trong cơ thể chúng ta đang được nghiên cứu để tìm mối liên hệ với nhiều thứ, từ duy trì sức khỏe thường xuyên đến sức khỏe làn da đến sức khỏe tinh thần", chuyên gia Willow Jarosh cho biết thêm, theo Eat This, Not That!



6. Nước





Nước không chỉ là một trong những thức uống quan trọng nhất để uống hằng ngày mà còn là thứ quan trọng nhất về tổng thể. Ảnh: Shutterstock





Rõ ràng là nước không chỉ là một trong những thức uống quan trọng nhất để uống hằng ngày mà còn là thứ quan trọng nhất về tổng thể.



Nataly Komova, chuyên gia dinh dưỡng tại Just CBD, cho biết: “Uống 8 đến 10 ly mỗi ngày có thể làm giảm mức mất nước và tăng lượng chất lỏng trong cơ thể bạn. Điều này có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, điều chỉnh huyết áp, ngăn ngừa tổn thương các tế bào và mô bên trong bởi các gốc tự do, tăng cường bôi trơn khớp và tạo điều kiện bài tiết chất thải".



Theo một nghiên cứu của Nhật Bản, nếu hương vị của nước không đủ ngon, bạn nên thêm một lát chanh vào đồ uống, nó không chỉ làm tăng hương vị mà còn có thể giúp chống lão hóa, theo Eat This, Not That!



Theo Khuê Nguyễn (TNO)