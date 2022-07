Ngoài giúp giảm cân, chanh còn có những lợi ích sức khoẻ tuyệt vời

Chanh là loại quả quen thuộc vào mùa hè, được sử dụng nhiều để giải khát. Loại quả này vừa hỗ trợ giảm cân vừa có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, sắc đẹp và có hương vị đặc trưng, sử dụng phổ biến trong ẩm thực.



Chanh là loại quả hỗ trợ tiêu hoá hiệu quả.





Báo Lao Động trích đăng bài viết của TS. Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam về những tác dụng của chanh.



Giàu chất chống oxy hóa



Các loại trái cây có múi như chanh giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào và gây bệnh. Hiện nay, tỷ lệ căng thẳng oxy hóa rất cao, đó là kết quả trực tiếp của lối sống hiện đại công nghiệp hóa, vì vậy việc bổ sung thực phẩm chống oxy hóa vào chế độ ăn uống của chúng ta là rất quan trọng.



Chanh chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và terpen có lợi, bao gồm flavonoid, flavon, triterpenoid và limonoids.



Tăng khả năng miễn dịch



Chanh rất giàu vitamin C, chứa 1/3 liều lượng khuyến nghị hàng ngày chỉ trong một quả chanh. Chúng ta đều biết rằng vitamin C rất quan trọng đối với hoạt động của hệ thống miễn dịch.



Vitamin C hỗ trợ bảo vệ chống lại các mầm bệnh và thúc đẩy quá trình loại bỏ chất oxy hóa. Nó đóng một vai trò trong việc tiêu diệt vi khuẩn và chống lại nhiễm trùng, cải thiện tình trạng hô hấp và giảm viêm.



Giải khát và bổ sung nước cho cơ thể



Uống nước chanh giúp chúng ta đủ nước và thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ nước đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động và hiệu suất lao động của con người, đồng thời nó cũng hỗ trợ việc cung cấp năng lượng thích hợp.



Tăng cường sức khỏe làn da



Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food Chemistry cho thấy nước ép các loại quả có múi như chanh, cam, bưởi… có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa vì hàm lượng chất chống oxy hóa và khả năng ngăn ngừa lão hóa sớm do căng thẳng oxy hóa gây ra.



Bổ sung chanh vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm sự hình thành nếp nhăn và các tác động tiêu cực của việc tiếp xúc với tia cực tím.



Hỗ trợ tiêu hóa



Các nghiên cứu cho thấy rằng việc cung cấp đủ nước cho cơ thể bằng cách uống nhiều nước hoặc ăn các loại thực phẩm cấp nước sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Nước chanh có thể thúc đẩy quá trình hydrat hóa tốt hơn và giúp thải độc qua đường tiêu hóa.



Đối với những người gặp khó khăn với chứng tiêu hóa chậm hoặc táo bón, nên uống 1 cốc nước chanh mật ong mỗi ngày.



Hỗ trợ giảm cân



Nếu chúng ta không sử dụng nước ngọt, nước ép trái cây ngọt và đồ uống có đường khác; thay vào đó là nước chanh, chúng ta sẽ giảm đáng kể lượng calo nạp vào mỗi ngày.



Nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy rằng chanh có chứa các đặc tính có thể làm giảm trọng lượng cơ thể và mức tiêu thụ thức ăn ở chuột.



Hỗ trợ sức khỏe tim mạch



Chanh là một nguồn cung cấp magie, kali và vitamin C, đây là những chất giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch.



Một nghiên cứu trên động vật cho thấy hoạt động chống oxy hóa trong nước chanh và vỏ chanh giúp ngăn ngừa sự phát triển của xơ vữa động mạch ở thỏ.



Một nghiên cứu lâm sàng được thực hiện vào năm 2016 cho thấy rằng việc tiêu thụ tỏi và nước chanh giúp cải thiện mức cholesterol và huyết áp ở người lớn từ 30–60 tuổi bị cholesterol cao.

Theo TS. Lương Y Phùng Tuấn Giang

Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam