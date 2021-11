Cam rất tốt nhưng nên ăn bao nhiêu trái mỗi ngày?

Hương vị thơm và ngọt ngào của cam làm cho nó trở thành một món ăn nhẹ tuyệt vời.





Cam giúp giữ cho chúng ta đủ nước và cung cấp cho chúng ta lượng vitamin C dồi dào để giữ cho hệ thống miễn dịch của chúng ta mạnh mẽ.



Nhưng ăn quá nhiều cam có thể dẫn đến bất kỳ tác dụng phụ nào không? Chắc chắn, nó có thể.



100 gram cam chứa 47 gram calo, 87 gram nước, 0,9 gram protein, 11,8 gram carbohydrate, 9,4 gram đường, 2,4 gram chất xơ và 76% DV (giá trị hằng ngày) là vitamin C, theo Times of India.



Cam giàu chất dinh dưỡng nhưng nên được tiêu thụ với lượng vừa phải.





Tối đa, một người không nên ăn quá 2 quả cam trong một ngày, theo Times of India.Cam - Ảnh: Shutterstock





1. Tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều cam



Nếu một người bắt đầu ăn 4-5 quả cam mỗi ngày, nó có thể dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều chất xơ.



Điều này có thể gây khó chịu cho dạ dày, chuột rút, tiêu chảy, đầy hơi và buồn nôn.



Theo báo cáo, việc hấp thụ quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến chứng ợ nóng, nôn mửa, mất ngủ và đau tim.



2. Có thể ăn bao nhiêu quả cam một ngày?



Cam có tính axit, có thể dẫn đến kích ứng dạ dày ở những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).



Những người bị GERD nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn cam.



Trong một số trường hợp nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến nôn mửa và ợ chua.



Những người có hàm lượng kali cao cũng phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ cam.



Cam có hàm lượng kali thấp, nhưng nếu cơ thể đã có quá nhiều kali, nó có thể gây ra một tình trạng nghiêm trọng có thể gọi là tăng kali huyết.



Tối đa, một người không nên ăn quá 2 quả cam trong một ngày, theo Times of India.



Theo KHUÊ NGUYỄN (TNO)