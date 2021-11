Cà phê và trà giúp giảm nguy cơ mắc đột quỵ, sa sút trí tuệ

Bắt đầu buổi sáng với một tách cà phê hoặc trà có thể có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách.

Mặc dù cả cà phê và trà đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển một số bệnh mạn tính - và thậm chí còn có liên quan đến việc giúp kiểm soát cân nặng - một nghiên cứu gần đây cũng đã kết nối hai loại đồ uống này với việc giảm nguy cơ đột quỵ hoặc phát triển chứng sa sút trí tuệ.

Nghiên cứu thuần tập (cohort study), được PLOS Medicine xuất bản, đã đánh giá việc tiêu thụ cà phê trên 365.000 người tham gia từ Ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh.

Cà phê. Ảnh: Shutterstock

Những người tham gia ở độ tuổi từ 50 đến 74 và được đánh giá trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2010 cho đến năm 2020.

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã xem xét mối liên quan giữa việc tiêu thụ cà phê và trà và cách nó liên quan đến đột quỵ và sa sút trí tuệ, đồng thời tính đến các yếu tố sức khỏe khác như chỉ số khối cơ thể, hoạt động thể chất, tình trạng rượu và hút thuốc, chế độ ăn uống, tiêu thụ đồ uống có đường, mức cholesterol, và bất kỳ tiền sử bệnh tật nào như ung thư, tiểu đường, tim mạch và cao huyết áp.

Mỗi người tham gia nghiên cứu được đánh giá trong thời gian trung bình là 11,4 năm, và trong khung thời gian đó, người ta xác định rằng 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày, hoặc 3 đến 5 tách trà mỗi ngày (hoặc kết hợp cả hai, từ 4 đến 6 tách), có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ hoặc phát triển chứng sa sút trí tuệ, theo Eat This, Not That!

Trà. Ảnh: Shutterstock

Nguy cơ đột quỵ giảm 32% và nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ giảm 28%. Những con số này được so sánh với những người không uống nhiều trà hoặc cà phê.

Nghiên cứu cũng xác định rằng tiêu thụ trà và cà phê cũng có thể có tác động tích cực đến chứng mất trí nhớ sau đột quỵ (PSD).

Theo Lancet, tỷ lệ chẩn đoán sa sút trí tuệ sau đột quỵ là khoảng 30% và nguy cơ phát triển bệnh này có thể tăng từ 7% sau một năm bị đột quỵ - và 48% sau 25 năm.

Theo nghiên cứu, những người tham gia thấy nguy cơ bị chẩn đoán sa sút trí tuệ sau đột quỵ thấp hơn khi tiêu thụ cà phê và trà khoảng 3 đến 6 tách mỗi ngày.

Mặc dù có nhiều yếu tố có thể tác động trong một nghiên cứu lớn như vậy (đặc biệt là một nghiên cứu được đánh giá trong một thời gian dài), một số nghiên cứu có thể chứng minh cho tuyên bố rằng uống cà phê và trà có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Một nghiên cứu trong Hiệp hội Tim mạch Châu Âu đã có thể kết luận rằng uống 3 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim, và một nghiên cứu khác được Preventive Nutrition and Food Science xuất bản cho biết đã có thể liên kết việc tiêu thụ trà xanh và giảm nguy cơ đột quỵ cho nam giới trên 40 tuổi.

Vì vậy, hãy nhâm nhi tách cà phê buổi sáng hoặc thưởng thức tách trà buổi chiều hoặc cả hai luôn, để giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ khi bạn già đi, theo Eat This, Not That!