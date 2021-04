Những sự thật đáng ngạc nhiên bạn cần biết về trứng

Theo Eat This Not That, trứng được chứng minh có những tác dụng tuyệt vời cho sức khoẻ mà từ trước đến nay nhiều người vẫn đang nhầm lẫn.

Màu sắc của trứng không ảnh hưởng tới chất dinh dưỡng

Theo Đại học Illinois Extension: "Nếu gà mái được cho ăn cùng một loại khẩu phần, thì trứng của chúng sẽ tương đương về mặt dinh dưỡng, bất kể màu vỏ như thế nào". Do vậy, màu sắc của vỏ do giống gà mái quyết định.

Chế độ ăn của gà mái cũng có thể ảnh hưởng đến thành phần axit béo trong lòng đỏ và hàm lượng vi chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất vi lượng và carotenoid chống oxy hóa, theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Nutrients.

Lượng cholesterol trong máu

Lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol. Về mặt logic, ăn nhiều lòng đỏ có thể làm tăng cholesterol đến mức không tốt cho sức khỏe.

Các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng những người có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc cao huyết áp, vẫn nên thận trọng với lượng cholesterol trong chế độ ăn uống, bao gồm cả trứng.

Có thể tăng sức khỏe tim mạch

Theo nghiên cứu của Trung Quốc liên quan đến nửa triệu người cho thấy, ăn một quả trứng mỗi ngày thực sự có thể giúp ích cho tim mạch.



Thực chất, ăn trứng có thể tốt cho sức khoẻ tim mạch. Đồ hoạ: Phương Linh.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ Heart, các nhà nghiên cứu đã khảo sát những người tham gia về tần suất ăn trứng và sau đó phân tích sức khỏe của họ trong 4 năm để tìm kiếm mối liên hệ với bệnh tim mạch. Chỉ những người không mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2 và ung thư mới được chọn tham gia nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn tối đa 7 quả trứng mỗi tuần - một quả mỗi ngày sẽ ít khả năng mắc bệnh tim mạch hơn những người không ăn trứng.

Có thể an toàn cho bệnh nhân tiểu đường

Trong một nghiên cứu theo Eat This Not That, một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với 42 người thừa cân bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2 cho thấy, ăn trứng thậm chí có thể cải thiện việc kiểm soát lượng đường.

Thử nghiệm đã chỉ định ngẫu nhiên những người tham gia ăn một quả trứng lớn mỗi ngày hoặc tương đương với thực phẩm thay thế không dùng trứng. Sau 12 tuần can thiệp, xét nghiệm máu từ những người tham gia nhóm ăn trứng cho thấy, trứng sự cải thiện đáng kể về đường huyết lúc đói và không có thay đổi về cholesterol so với nhóm không ăn trứng.

Đừng rửa trứng khi mua về

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, bạn không nên rửa trứng trước khi sử dụng. Nước có thể làm cho vỏ trứng xốp hơn, cho phép vi khuẩn xâm nhập vào bên trong trứng. Trứng mua từ siêu thị đã được rửa sạch ở nhiệt độ có thể tiêu diệt vi khuẩn mà không cần nấu chín trứng. Thậm chí, với những quả trứng được lấy từ trang trại, USDA cũng khuyên rằng không nên rửa chúng.

