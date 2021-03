Điều gì xảy ra khi bạn ăn hành tây?

Hành tây không phải là loại rau củ ưa thích của mọi người, vì mùi của nó.

Khi bạn cắt nhỏ hành tây, bạn sẽ dễ dàng bị cay mắt. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Ngoài việc cần hít hà (ngay lập tức) sau khi bạn ăn hành, còn có một số tác dụng khác của việc ăn rau củ này. Tuy nhiên, hành tây có thể cung cấp cho cơ thể bạn một số lợi ích đáng kể mà bạn không muốn bỏ qua.

Dưới đây là 5 điều có thể xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn hành tây, theo Eat This, Not That!

1. Bạn có thể cảm thấy đầy hơi

Những mẩu hành tươi băm nhỏ đó tạo thêm một chút vị ngọt cho món bánh thịt chiên giòn của bạn, cũng như một số chất chống ô xy hóa lành mạnh.

Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến bạn trở nên đầy hơi sau đó. Hành tây có chứa fructose, là một loại đường tự nhiên có trong nhiều loại trái cây và một số loại rau. Và khi vi khuẩn trong ruột phân hủy đường fructose, nó sẽ tạo ra khí.

2. Bạn có thể bị trào ngược a xít

Hành tây. Ảnh: SHUTTERTOCK

Bạn có bao giờ cho hành tây vào khay rau nướng của mình không? Bạn có thể ngấu nghiến vài miếng hành tây ngọt ngào, nhỏ vừa ăn này nếu bạn muốn chỉ trong một lần ngồi. Tuy nhiên, hậu quả có thể làm bạn nản lòng. Ngoài khó chịu về đường tiêu hóa, bạn có thể bị ợ chua, còn được gọi là trào ngược a xít.

3. Bị cay mắt khi bạn cắt nhỏ

Khi bạn cắt nhỏ hành tây, bạn sẽ dễ dàng bị cay mắt. Hóa ra, lý do hành tây có thể khiến bạn “khóc” là vì khi bạn cắt vào chúng, chúng sẽ giải phóng một chất hóa học gọi là nhân tố kích thích (LF) - về cơ bản là một loại khí.

Claudia Sidoti, Bếp trưởng và Trưởng bộ phận Phát triển Công thức tại HelloFresh (Mỹ), cho biết chìa khóa để cắt một củ hành tây mà không phải “khóc” là trước tiên ngâm hành tây trong nước. Sau đó, nhớ dùng một con dao sắc để cắt.

Bà Sidoti nói: “Một con dao sắc hơn sẽ ít gây tổn thương thành tế bào hơn, cho phép tiết ra ít chất kích thích hơn”.

4. Cải thiện sức khỏe đường ruột

Probiotic rất cần thiết cho sức khỏe đường ruột tốt, nhưng bạn có biết rằng probiotic không thể phát huy hết tác dụng nếu không có sự hiện diện của prebiotic?

Hành tây khá giàu prebiotic, là một loại chất xơ có trong nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt mà cơ thể bạn không thể tiêu hóa được. Thay vào đó, chúng di chuyển đến đường tiêu hóa dưới của bạn và tạo ra môi trường cho các vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh (chẳng hạn như men vi sinh) phát triển.

Hãy nhớ rằng, men vi sinh rất quan trọng để tiêu hóa khỏe mạnh và thậm chí có thể giúp cải thiện chức năng miễn dịch, vì vậy điều quan trọng là đường ruột của bạn phải có probiotic.

5. Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Hành tây chứa nhiều chất chống ô xy hóa, và đặc biệt là hành tây đỏ rất giàu chất gọi là anthocyanins, đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim trong một số nghiên cứu.

Ví dụ, trong số 93.600 phụ nữ được quan sát trong một nghiên cứu năm 2013, những người ăn nhiều thực phẩm giàu anthocyanins nhất có nguy cơ bị đau tim thấp hơn 32% so với những người ăn ít hoặc không ăn, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)