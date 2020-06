5 loại thực phẩm tốt dành cho người ăn kiêng low carb

Low carb là chế độ ăn kiêng rất phổ biến, khuyến khích người ăn cắt giảm lượng carbohydrate trong khẩu phần mỗi ngày. Tuy nhiên, cắt giảm phần lớn, thậm chí là không ăn carbohydrate có thể gây hại cho cơ thể.

Đậu thận giúp người ăn cảm thấy no lâu và kiểm soát tốt đường huyết. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Carbohydrate, còn gọi tắt là carb, gồm tinh bột, đường và chất xơ. Việc giảm một phần carb trong chế độ ăn hằng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ kiểm soát cân nặng đến ổn định đường huyết, theo Eat This, Not That.

Dưới đây là các loại rau củ, trái cây ít carb, giàu vitamin rất phù hợp với người ăn low carb:

1. Cần tây

Lượng carb trong mỗi chén cần tây chỉ là 3 gram, trong đó có 1,4 gram đường và 1,6 gram chất xơ. Cần tây rất phù hợp cho chế độ ăn giảm cân vì có rất ít carb và hầu như không chứa calo.

2. Đậu thận

Đậu thận là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt và chứa ít đường. Trong 100 gram đậu thận nấu chín sẽ có 0,3 gram đường và 6 gram chất xơ. Điều này giúp đậu thận trở thành món ăn lý tưởng cho những người muốn giảm cân.

Cũng như nhiều loại đậu khác, đậu thận cũng có tác dụng giúp no lâu và kiểm soát đường huyết. Ngoài ra, đậu thận rất giàu protein nên những người ăn uống lành mạnh vẫn có thể thay thế một khẩu phần thịt bằng đậu thận, theo Eat This, Not That.

3. Súp lơ trắng

Một chén súp lơ trắng chứa khoảng 2,6 gram đường và 2,9 gram chất xơ. Ngoài ra, súp lơ trắng còn rất giàu vitamin C và vitamin B.

4. Cải bó xôi

Cải bó xôi chứa rất ít đường và giàu chất xơ. Một chén cải bó xôi luộc chín có 0,8 garm đường và 4,3 gram chất xơ. Tỷ lệ đường thấp và chất xơ cao của cải bó xôi giúp người ăn nạp ít calo nhưng cảm thấy nó lâu. Do đó, đây trở thành món rất tốt cho những người muốn giảm cân.

5. Ớt chuông đỏ

Một chén ớt chuộng đỏ có 6,3 gram đường và 3,1 gram chất xơ. Không chỉ chứa ít calo mà ớt chuông đỏ còn rất giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Đây là chất chống ô xy hóa có lợi cho mắt và kháng viêm rất tốt, theo Eat This, Not That.