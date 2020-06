3 lợi ích tuyệt vời của quả việt quất

Quả việt quất không những ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể. Thường xuyên ăn quả việt quất có thể cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật.

Các chất chống ô xy hóa trong việt quất có thể giúp ngăn ngừa tiểu đường loại 2 ẢNH: SHUTTERSTOCK Quả việt quất chứa ít calo nhưng rất giàu các dưỡng chất thiết yếu như vitamin C, K, chất xơ và chất chống ô xy hóa polyphenol có thể ngăn ngừa tiểu đường loại 2, theo Eat This Not That.

Ngoài ra, ăn việt quất thường xuyên sẽ mang lại những lợi ích sau:

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bệnh tim mạch, tức các bệnh liên quan đến sức khỏe của tim và mạch máu, đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại ở nhiều quốc gia. Đây cũng là một trong những căn bệnh giết người nhiều nhất thế giới.

Bỏ hút thuốc, tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng khỏe mạnh là những việc cần thiết để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, chế độ ăn cũng đóng vai trò quan trọng giúp phòng ngừa bệnh tim mạch.

Những người mắc các hội chứng chuyển hóa, tức một nhóm các rối loạn chuyển hóa như béo phì, tăng đường huyết, giảm cholesterol tốt (HDL), nên thường xuyên ăn quả việt quất.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition phát hiện mỗi ngày ăn một nắm việt quất có thể tác động tích cực đến sức khỏe, tăng nồng độ cholesterol tốt (HDL).

Điều chỉnh phản ứng insulin

Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, kháng insulin là tình trạng mà tế bào phán ứng không tốt trước hoạt của hoóc môn insulin. Hệ quả là khả năng hấp thụ đường glucose vào tế bào bị suy yếu, khiến lượng đường trong máu tăng cao bất thường.

Kháng insulin có thể dẫn đến tiểu đường loại 2. Để kiểm soát đường huyết, nhiều người đã ăn kiêng đường, kể cả đường trái cây. Tuy nhiên, nếu ăn điều độ một số loại trái cây, chẳng hạn như việt quất, lại có thể góp phần kiểm soát đường huyết.

Một số bằng chứng khoa học cho thấy những người uống sinh tố việt quất thường xuyên trong 6 tuần có mức đường huyết thấp hơn và khả năng phản ứng với insulin tốt hơn so với người không uống việt quất, theo Eat This, Not That.

Tăng cường sức khỏe não

Các chất chống ô xy hóa tạo nên màu xanh đặc trưng của việt quất có giúp hạ thấp nguy cơ suy giảm chức năng não khi lớn tuổi.

Để tìm hiểu lợi ích của việt quất với não bộ, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu các tình nguyên viên thường xuyên ăn việt quất torng 90 ngày. Các kết quả các bài kiểm tra trí nhớ cho thấy họ có điểm số cao hơn nhiều so với người không ăn việt quất, theo Eat This, Not That.