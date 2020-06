Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thông báo kết quả xét nghiệm bạch hầu đối với 28 học sinh

28 học sinh tiểu học tiếp xúc 1 bạn tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu đã được ngành Y tế tỉnh Đắk Nông lấy mẫu đi xét nghiệm để bao vây, tầm soát.

Sáng 27-6, ông Đặng Thành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Nông, cho biết đã nhận được thông báo kết quả xét nghiệm bệnh bạch hầu đối với 28 học sinh Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Tổ chức khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm bạch hầu cho học sinh. Ảnh V.T

Theo ông Thành, kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ (VSDT) Tây Nguyên cho thấy 28 em học sinh tại Trường tiểu học Bế Văn Đàn đều âm tính với bệnh bạch hầu.

Trước đó, 1 em học sinh tại trường này đã tiếp xúc gần với 1 trường hợp mắc bệnh bạch hầu ở xã Quảng Hòa (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông). Nhằm chủ động bao vây, tầm soát dịch, ngày 25-6, CDC tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khám sàng lọc các em học sinh, lấy 28 mẫu của 28 em tiếp xúc người tiếp xúc gần với bệnh nhân gửi Viện VSDT Tây nguyên xét nghiệm.

Ngành Y tế Đắk Nông cấp phát thuốc điều trị dự phòng bạch hầu

Liên quan đến công tác tầm soát, ông Thành cho biết ngàng Y tế đã lấy tổng cộng 572 mẫu xét nghiệm bạch hầu, tổ chức điều trị dự phòng bằng uống thuốc cho khoảng 1.300 người dân. Theo dự kiến, bắt đầu từ ngày mai (28-6) ngành Y tế tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống bệnh bạch hầu, uốn ván cho 4.900 người dân ở xã Quảng Hòa, từ 7 đến 40 tuổi. Sau khi tiêm xong ở Quảng Hòa, ngành Y tế sẽ tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin cho người dân ở xã Đắk R’măng.

Hướng dẫn người dân uống thuốc điều trị dự phòng

Như đã phản ánh, từ đầu tháng 6 tới nay, tại huyện Krông Nô và Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện 3 ổ dịch bạch hầu với 12 người mắc bệnh, trong đó có 1 cháu nhỏ 9 tuổi, ngụ xã Quảng Hòa (huyện Đắk G’long) tử vong. Trong 11 ca dương tính, hiện có 4 trường hợp đã xuất viện, 6 trường hợp sức khỏe ổn định. Riêng bệnh nhi Giàng A Ph. (13 tuổi, ngụ xã Quảng Hòa) đã được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) chuyển xuống Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM để điều trị. Bệnh nhi được đặt máy tạo nhịp tim cùng các biện pháp hỗ trợ tình trạng suy tim.

Cuộc sống của người dân vùng dịch còn nhiều khó khăn

Do đời sống của người dân còn khó khăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gạo cho người dân vùng cách ly. Đối với các nhu yếu phẩm khác, lực lượng chức năng tại chốt chặn sẽ hỗ trợ người dân đi mua về khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, 2 bệnh nhân là cháu Ma Văn T. và Giàng A P. do bị nặng, cần phải sử dụng thuốc đặc trị bạch hầu. Do gia đình các cháu khó khăn nên cơ quan chức năng đã hỗ trợ hơn 50 triệu đồng, mua thuốc từ nơi khác về điều trị cho 2 bệnh nhi này.