Số ca sốt xuất huyết nặng tại TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu gia tăng

(GLO)- Tình hình dịch sốt xuất huyết đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh miền Nam và một số tỉnh miền Trung. Nhằm hạn chế số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người… cần phải đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm, chẩn đoán sốt xuất huyết kịp thời.





Ảnh minh họa, nguồn internet

Tính đến ngày 2-8, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 35.125 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó số ca sốt xuất huyết nặng là 568 ca. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc là 1,6%, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.



Thành phố cũng đã có 16 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay.



Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC), số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây. Đặc biệt, tỷ lệ trường hợp sốt xuất huyết nặng trên tổng số ca mắc cũng đang có dấu hiệu gia tăng.



Để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người… cần phải đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm, chẩn đoán sốt xuất huyết kịp thời, tránh những biến chứng của sốt xuất huyết như sốc, suy đa tạng, chảy máu…



Người dân cũng cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống muỗi đốt, diệt lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh khu vực sinh sống, làm việc để phòng bệnh sốt xuất huyết.



Còn tại Gia Lai, từ ngày 1-1 đến 24-7-2022 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2.041 trường hợp mắc sốt xuất huyết (có 1 trường hợp tử vong), dịch bệnh xảy ra tại 129/220 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố; số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tăng 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2021.



Trước nguy cơ số ca sốt xuất huyết nặng gia tăng, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1694/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng-chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động kiểm soát, phòng-chống các dịch bệnh truyền nhiễm, tránh bùng phát, lan rộng.



GIA BẢO