Gia Lai: Tăng cường phòng-chống dịch bệnh mùa hè trong cơ sở giáo dục

(GLO)- Ngày 11-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai có Công văn số 1150/SGDĐT-GDTrHCTTX về việc tăng cường phòng-chống dịch bệnh mùa hè năm 2022.





Giáo viên mầm non hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách để phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, để chủ động phòng-chống dịch bệnh mùa hè năm 2022, không để dịch chồng dịch xảy ra tại các cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo các Phòng GD-ĐT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và đơn vị trực thuộc chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về các biện pháp phòng-chống dịch bệnh mùa hè và tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm trên các phương tiện như: website, fanpage, Zalo, phát thanh, truyền hình...

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực tại đơn vị như: phát quang, thu gom tàn dư, dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đẻ trứng và phát triển để phòng-chống bệnh sốt xuất huyết; vệ sinh lớp học bằng cách làm sạch sàn, mặt bàn, ghế, tay vịn cầu thang, lan can, làm sạch bề mặt đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường; phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt chú trọng đến bậc mầm non và tiểu học.



Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín; thực hiện “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch); phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại đơn vị, thông báo ngay cho cơ quan Y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tình hình dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa hè; phát hiện sớm và phối hợp với Y tế địa phương kịp thời xử lý.



MỘC TRÀ