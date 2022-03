Mạnh tay với nạn 'thổi' bong bóng bất động sản

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu Bộ Công an yêu cầu các đơn vị, địa phương phải nắm chắc tình hình, ngăn chặn các vi phạm, không để hình thành bong bóng bất động sản.





Như Thanh Niên đã đưa tin, mới đây Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, trong đó có biện pháp mạnh đối với thị trường bất động sản (BĐS). Trên thực tế, từ giữa năm 2021 đến nay, thị trường BĐS toàn quốc ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng “cò đất” dùng chiêu trò “thổi” bong bóng BĐS, cung cấp thông tin sai lệch, gây nhiễu loạn thị trường.





Khu vực đường dẫn cầu Bắc Luân 2, nơi “cò đất” đang tung chiêu quảng cáo, thổi giá gắn với tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: N.H

Tái diễn các cơn sốt đất



Nhắc lại vụ một công ty BĐS “dàn dựng” cảnh dân tình chạy long tóc gáy để chốt cọc đất mới đây ở H.Lộc Ninh (Bình Phước), nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên còn chưa hết ngỡ ngàng. Công ty này sau đó bị phạt 100 triệu đồng vì có hành vi vi phạm về kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS khi đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch. “Vấn đề là nếu cơ quan chức năng không vào cuộc xác minh, có bao nhiêu người nhận ra vụ ào ào chốt đất ở Bình Phước chỉ là cảnh một người diễn mấy vai tuồng?”, BĐ Minh Nghĩa đặt câu hỏi. Cùng một nhận định tương tự, BĐ Thường Tâm cho rằng: “Không thể cứ dễ dàng coi chuyện người môi giới BĐS bày ra các chiêu trò để bán hàng là điều bình thường mà bỏ qua tác hại lâu dài”.



Cũng mới đây, Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương nắm bắt tình hình; siết chặt công tác quản lý đất đai và thị trường BĐS, khi địa phương này đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông động lực, tiêu điểm là tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vì có tình trạng một số “cò đất” từ các nơi đổ về tạo nên cơn sốt ảo, gây ảnh hưởng đến thu hút đầu tư. Gần đây nhất, ngày 23.3, UBND H.Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã chuyển các thông tin để cơ quan công an xác minh sự việc một số người môi giới có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật về dự án BĐS và các hành vi phản cảm như “vứt tiền cho đất ăn”.





Cũng cần phải xem lại liệu có lỗ hổng quản lý nào đã gây ra tình trạng này, không có kẽ hở thì cò đất làm gì được? Ai thổi giá đất lên được? Cần tiếp tục công khai minh bạch, đừng mập mờ về quy hoạch, pháp lý thì chẳng ai lợi dụng được. Hoàng Bùi



Tôi nghĩ thu thuế BĐS thứ 2 và giảm thuế đặc biệt xăng dầu sẽ giúp ích cho xã hội rất nhiều, cũng tránh được tình trạng thổi bong bóng. Hoàng Nguyễn

Trước các vụ sốt đất “ảo” đang dần xuất hiện trở lại sau thời gian dài xã hội phải gồng người chống chọi với dịch bệnh Covid-19, một BĐ đề nghị: “Mong cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc xử lý, chứ làm gì có mặt hàng nào trong vài hôm đã tăng gấp đôi gấp ba giá trị như trong các cơn sốt đất. Cứ tình trạng này người người đi buôn đất, rồi chính chúng tôi làm cả đời cũng không mua nổi mảnh đất để ở”.



Cần xử lý hình sự



Tiếp nhận thông tin lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu dùng “biện pháp mạnh” để ngăn chặn hình thành bong bóng BĐS, đa số BĐ đều hoan nghênh. BĐ Tuan An nêu ý kiến: “Đã đến lúc Bộ Công an dùng biện pháp mạnh đi chứ các tay cò đất, môi giới BĐS khi dàn dựng những vụ sốt đất, chốt cọc náo loạn mà chỉ bị phạt hành chính như hiện tại thì họ không có sợ đâu”. Một BĐ khác cũng lưu ý các dấu hiệu đáng ngờ của những cơn sốt đất ảo để thấy rằng câu chuyện không chỉ dừng lại ở một giao dịch: “Nhiều người môi giới đăng tin đăng quảng cáo trên mạng, đa phần là tin ảo, đăng giá rẻ hơn thực tế. Đến khi có người hỏi thì xin số điện thoại, dẫn dụ mua qua sản phẩm khác”. Cũng BĐ này đề nghị: “Để tạo lập lại sự trung thực, đúng bản chất của đất đai, nên siết lại hoạt động môi giới BĐS, không để nảy sinh các trường hợp lợi dụng lừa lọc, làm nhiễu loạn thị trường nhà đất”.



Đa số BĐ tán đồng việc đã đến lúc dùng các biện pháp xử lý hình sự để triệt nạn “thổi” bong bóng BĐS vô tội vạ. “Các tổ chức, cá nhân bán dự án ảo, dự án ma, dự án chưa được cấp có thẩm quyền duyệt và hoàn thành các thủ tục pháp lý thì hãy xử lý hình sự thật nghiêm minh, kịp thời, sẽ góp phần ngăn chặn các cơn sốt đất”, BĐ Quang Nguyên nêu quan điểm. Tán thành, BĐ Trần Linh cho biết mình đang mong chờ “công an các địa phương tiến hành vài vụ án điểm để răn đe những kẻ chực chờ thổi bong bóng BĐS, hưởng lợi rồi cao chạy xa bay, sống chết mặc ai”.



Theo KIM LAN (t/h, TNO)