Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường THPT Quang Trung An Khê

(GLO)- Chiều 30-12, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê). Ảnh: An Phát

Tham gia buổi thực tập có 18 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê và 40 cán bộ, giáo viên là lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở của Trường THPT Quang Trung.

Tình huống giả định cháy do chập điện tại phòng học A7, dãy nhà A của nhà trường. Trước tình huống đó lực lượng PCCC cơ sở đã tiến hành các thao tác, gồm: báo động, cúp cầu giao điện, gọi điện thoại báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chổ để khống chế đám cháy; sơ tán, giải cứu người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Sau khi nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở kịp thời triển khai các đội hình chữa cháy, cứu người bị nạn, di dời tài sản và khống chế dập tắt đám cháy.

Thông qua buổi thực tập nhằm giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường về công tác PCCC; giúp cán bộ giáo viên, công nhân viên nắm vững quy trình tổ chức chữa cháy, thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy cầm tay đã được trang bị, lắp đặt tại trường. Đồng thời, giúp 2 lực lượng có sự phối hợp nhịp nhàng để xử lý các vụ cháy, nổ khi có tình huống xảy ra; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

