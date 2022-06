Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy Đường An Khê

(GLO)- Sáng 25-6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Nhà máy Đường An Khê (xã Thành An) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.





Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, khống chế đám cháy tại khu vực chứa bã mía của nhà máy điện sinh khối (Nhà máy Đường An Khê, xã Thành An, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Trước khi thực tập, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã hướng dẫn lực lượng phòng cháy chữa cháy Nhà máy Đường An Khê các bước thực hiện phương án nhằm đảm bảo an toàn, phối hợp nhịp nhàng.



Theo đó, tình huống giả định là xảy ra cháy tại khu vực chứa bã mía của nhà máy điện sinh khối. Khi phát hiện sự việc, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng cắt điện, báo động; sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy và gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy.



Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã điều động 17 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai các hoạt động ngăn chặn cháy lan, cứu người mắc kẹt trong đám cháy ra nơi an toàn và tổ chức sơ cấp cứu ban đầu; đưa người bị nạn lên xe chuyên dụng đi bệnh viện chữa trị.



Thiếu tá Nguyễn Khiển Thành-Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê-cho biết: Buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia.

Đây là dịp để các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thêm kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng, thao tác trong tình huống cụ thể, sẵn sàng ứng phó với sự cố có thể xảy ra.



NGỌC MINH