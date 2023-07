Chàng trai Việt cứu cụ ông người Nhật ngay trước mũi tàu: 'Không nghĩ gì ngoài cứu người!'

Tin liên quan Học sinh lớp 6 dũng cảm cứu sống 2 người đuối nước

Trong đoạn clip, một cụ ông người Nhật đi xe đạp không may ngã vào đường tàu chạy. Do sức yếu, xe đạp đè lên người nên ông không thể đứng dậy và di chuyển đến chỗ khác. Một chàng trai đang lái xe ô tô thấy cụ ông bị ngã và tiếng chuông báo tàu đang chạy đến liền xuống xe, chạy đến giúp đỡ.

Anh nhanh chóng nhấc bổng cụ ông cùng xe đạp và đồ đạc ra khỏi đường ray. Chỉ ít giây sau, tàu chạy qua với tốc độ rất nhanh, nhiều người quanh đó cũng chạy đến hỏi thăm tình hình.

"Không suy nghĩ gì ngoài cứu người !"

PV Thanh Niên kết nối với anh Nguyễn Duy Tân (30 tuổi, quê Khánh Hòa), nhân vật chính cứu kịp cụ ông trong đoạn clip trên và được biết vụ việc xảy ra ở tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) cách đây không lâu.

Anh Tân kể, thời điểm đó anh cùng vợ con đang trên đường từ bệnh viện về nhà sau khi đưa con trai đi khám sức khỏe định kỳ. Khi đi đến nơi giao nhau giữa đường tàu và đường bộ, anh thấy cụ ông không may ngã xuống đường tàu. Tiếng chuông báo động reo lên khiến anh càng lo lắng, tức tốc chạy ra đỡ ông cụ.

"Lúc chạy ra tôi chỉ nghĩ làm sao lôi được ông ra càng nhanh càng tốt. Cụ ông khoảng 70 - 75 tuổi. Khi đó, tôi thấy ông bị xe đạp đè lên người, cố gắng mà không thoát được. Tôi vừa nâng xe vừa đưa ông ra ngoài, cứ đưa người ra trước đã rồi mới tính tiếp. Trong trường hợp đó, ai cũng làm như tôi, không có gì quá đặc biệt", anh Tân nhớ lại.

Anh cũng hỏi thăm ông cụ và kiểm tra vết thương thì thấy không quá nghiêm trọng. Một lúc sau, người quen của cụ ông cũng đến hỗ trợ. Anh chào hỏi và xin phép rời đi vì vợ con đang đợi trên xe.

"Quyết định xuống xe giúp đỡ ông cụ như phản xạ tự nhiên, trong đầu không có suy nghĩ gì ngoài chuyện cứu người. Tai nạn tàu điện nguy hiểm hơn xe cộ nhiều. Khi tàu bị trật đường ray, thiệt hại xảy ra rất lớn. Xe đạp của ông nằm khá sát đường ray nên lỡ tàu bị trật ray cũng sẽ rất nguy hiểm", anh Tân chia sẻ.

Luôn giúp người

Thời điểm đó, vợ con anh vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Bản thân anh thì thấy may mắn vì cụ ông không bị thương. "Ở Nhật Bản, tôi đã gặp nhiều người già gặp nạn và tôi đều giúp đỡ với suy nghĩ làm sao giúp hay cứu người là trên hết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người già gặp nạn ở đường ray, tình huống nguy hiểm hơn những lần trước. Tôi thấy vui và tự hào vì chút sức nhỏ đã giúp đỡ thêm một người", anh Tân nói.

Khi đi đường thỉnh thoảng ai cần giúp, anh đều hỗ trợ. Trước khi xảy ra vụ cứu người không lâu, trong lúc đợi ga tàu, anh thấy một ông cụ bị kẹt tuyết không thể di chuyển được do tuyết cao gần đầu gối khiến ông đứng bất động. "Tôi lại kéo ông lên đồng thời bế tạm vào nhà chờ gần đó. Ông bảo sống một mình nên tôi dìu ông về tận nhà và nhắc hàng xóm thỉnh thoảng để ý ông", anh kể.

Anh Tân là nhân viên kỹ thuật, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản 15 năm nay. Sau khi biết sự việc, công ty anh đã khen thưởng, biểu dương hành động này với mong muốn lan tỏa việc làm tốt tới mọi người nói chung và cộng đồng người Việt ở Nhật Bản nói riêng. Đăng tải clip lên mạng xã hội, anh Tân mong có thể lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống qua hành động nhỏ của mình. Đọc những bình luận tích cực từ mọi người, anh cảm thấy vui vì luôn nhận được sự ủng hộ trong xã hội khi chia sẻ hay giúp đỡ người khác.

Chị Phạm Thị Nguyệt Nga (30 tuổi, vợ anh Tân) cho hay, bản thân không quá bất ngờ với việc chồng làm vì đó không phải là lần đầu anh giúp người khác. Khi xem lại đoạn clip, chị khá giật mình khi nhìn thấy cảnh anh đưa ông cụ ra ngoài trước khi tàu chạy qua.

"Tôi thấy may mắn khi chồng cứu được người khác an toàn, không gây ảnh hưởng đến người khác. Trong hoàn cảnh đó anh đã không do dự xuống giúp cụ ông nên tôi thấy vui lắm", chị Nga chia sẻ.