Trong lúc tắm biển Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi), 3 mẹ con bị đuối nước, rất may được Phó trưởng phòng CSGT công an tỉnh và Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ, cứu sống.

Nam du khách người Hàn Quốc đến Quảng Nam du lịch không may đi lạc từ Hội An lên huyện miền núi, may mắn được công an hỗ trợ tìm người thân.