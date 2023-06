Phải 3 tuần nữa mới đến thời điểm thu hoạch nhưng gần 1 tháng nay, anh Nguyễn Thiện Nhật (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) đã thuê người canh giữ vườn sầu riêng nhằm tránh sự nhòm ngó của các đối tượng xấu. Cùng chúng tôi tham quan vườn cây, anh Nhật cho hay: Thời điểm quả sầu riêng còn nhỏ thì lo bị rụng do ảnh hưởng của thời tiết, còn bây giờ thì canh cánh nỗi lo bị trộm phá hoại. Cách đây khoảng nửa tháng, một số đối tượng đã lẻn vào vườn cắt trộm hơn 10 quả sầu riêng. Tôi phải thuê thêm 1 người với tiền công 4 triệu đồng/tháng (bao ăn ngày 3 bữa) để canh giữ vườn cây của gia đình. Dù vậy, các đối tượng vẫn rất manh động. Gần 1 tháng nay, các đối tượng đã nhiều lần lẻn vào vườn cây. “Như mới đây, lợi dụng vào đêm khuya, 3-4 đối tượng lẻn vào vườn cây của gia đình với ý đồ xấu, rất may tôi phát hiện sớm nên kẻ trộm đã bỏ chạy. Nếu không canh giữ thì chắc chắn vườn sầu riêng không còn nguyên vẹn khi đến thời điểm thu hoạch”-anh Nhật bức xúc. Cũng theo anh Nhật, giá sầu riêng hiện trên 60 ngàn đồng/kg nên các đối tượng càng thêm manh động, chỉ cần nhà vườn sơ hở là lẻn vào hái trộm ngay. Trong thôn đã có nhiều vườn sầu riêng cũng bị kẻ xấu hái trộm như gia đình anh.

Tương tự, vườn sầu riêng hơn 100 cây của anh Trần Đình Trọng (thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) cũng luôn bị các đối tượng xấu rình rập mỗi ngày. Để giữ vườn sầu riêng còn khoảng nửa tháng nữa sẽ thu hoạch, gia đình anh phải cắt cử người túc trực 24/24 giờ tại vườn.

Ở huyện Đức Cơ, một số vườn sầu riêng của người dân cũng bị kẻ xấu đột nhập hái trộm quả. Gia đình ông Trần Ngọc Bình (tổ 6, thị trấn Chư Ty) có hơn 60 cây sầu riêng, trong đó có 20 cây giống Ri6 đã cho thu quả đợt 1, còn lại là giống Thái Lan sẽ cho thu hoạch sau 2 tuần nữa.

Theo ông Nguyễn Anh Hào-Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chư Ty: 2 năm qua, sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch nên giá cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân. Vì vậy, các đối tượng thường lợi dụng sự lơ là, thiếu cảnh giác của chủ vườn để hái trộm sầu riêng. Cơ quan chức năng đề nghị người dân cảnh giác, cắt cử người trông coi, sửa hàng rào để bảo vệ tài sản, tránh thiệt hại về kinh tế.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh, trên địa bàn huyện hiện có hơn 2.000 ha cây ăn quả. Trong đó có khoảng 300 ha sầu riêng, chủ yếu là giống Thái Lan và Ri6, tập trung ở các xã: Ia Dreng, Ia Blứ, Ia Le, Ia Phang và thị trấn Nhơn Hòa.

Ông Trần Văn Cường-Bí thư Đảng ủy xã Ia Phang-cho hay: Mỗi khi bước vào mùa thu hoạch nông sản, Công an xã lập kế hoạch cụ thể, phối hợp với Ban tự quản thôn cử lực lượng tuần tra đêm, chú trọng ở khu vực rẫy của người dân xa khu dân cư, các tuyến đường làng để kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn, ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: Các vườn sầu riêng trên địa bàn huyện đang chuẩn bị bước vào thu hoạch. Để tránh mất trộm, nhà vườn phải cảnh giác, cắt cử người trông coi, nhất là vào ban đêm. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo lực lượng Công an, dân quân các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra vào ban đêm để giữ an ninh, hỗ trợ người dân trong việc bảo vệ tài sản. “Bên cạnh đó, huyện cũng cảnh báo người dân về tình trạng nhiều nhóm môi giới mua bán quả sầu riêng đang hoạt động khá phức tạp. Điều này khiến giá mua, giá bán không sát với thực tế, người dân mất cơ hội bán được giá tốt, nguy cơ thiệt hại về kinh tế. Do vậy, người dân nên cập nhật giá cả thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt thị trường nội địa và xuất khẩu, tránh tình trạng bị các đối tượng thổi giá hoặc dìm giá”-ông Tứ khuyến cáo.