Bức xúc vì tiếng ồn từ cơ sở dệt

(GLO)- Nhiều năm nay, các hộ dân sống gần cơ sở dệt may Vũ Nguyệt (185/3 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku) rất bức xúc khi cơ sở này gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung chấn và bụi đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Tin liên quan Bức xúc vì tiếng ồn từ cơ sở nuôi yến

Theo các hộ dân phản ánh, cơ sở Vũ Nguyệt (chuyên may, thêu, dệt các loại chăn, ga, gối nệm) đã hoạt động hơn 5 năm nay. Tiếng ồn phát ra từ những chiếc máy dệt công nghiệp, cộng với độ rung lắc suốt ngày gây ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi khiến tinh thần mọi người sa sút, ảnh hưởng đến công việc.

Nhà ông Nguyễn Đức Toàn (185/1 Nguyễn Viết Xuân) sát vách cơ sở Vũ Nguyệt. Không thể tiếp khách trong nhà vì tiếng ồn, độ rung phát ra từ cơ sở này, ông Toàn dẫn chúng tôi ra quán giải khát đầu hẻm để nói chuyện. Ông cho biết: Cơ sở Vũ Nguyệt gây ô nhiễm tiếng ồn từ nhiều năm nay khiến cuộc sống nhiều hộ dân ở đây bị xáo trộn.

“Ban đầu, khi cơ sở hoạt động, gia đình tôi cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng tình trạng này kéo dài suốt hơn 5 năm nay, mọi người bị tra tấn bởi tiếng ồn, độ rung lắc khiến không ai có thể nghỉ ngơi. Thậm chí, có những đêm, họ vận chuyển nguyên liệu về vứt xuống ầm ầm gây mất ngủ. Nhiều lần, tôi qua góp ý nhưng họ vẫn không có động thái khắc phục. Gia đình tôi và 7 hộ dân sống quanh đây đã làm đơn gửi lên UBND phường phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở này”-ông Toàn bức xúc.

Tường nhà bà Bùi Thị Ngọc Bích (185/5 Nguyễn Viết Xuân) chỉ cách cơ sở dệt có 30 cm. Do không thể chịu nổi tiếng ồn nên từ sáng đến chiều, bà phải đến nhà người quen để tránh, không thì bệnh tim tái phát. “Tôi năm nay đã 70 tuổi, hàng ngày, đầu óc cứ lâng lâng do ảnh hưởng bởi tiếng ồn và độ rung của máy móc, rất mệt và khó chịu. Mỗi khi về đến nhà, bà cháu phải nói tiếng to với nhau mới có thể nghe. Tôi thật sự bế tắc, sống như vậy chắc giảm thọ. Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp buộc cơ sở này di dời đi nơi khác vì đây là khu dân cư”-bà Bích nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thành (185/8 Nguyễn Viết Xuân) thì cho hay: Nhà ông đối diện cơ sở này. Ngoài tiếng ồn, độ rung thì lúc các máy đang hoạt động, bụi từ sợi vải bay khắp nơi, làm ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

“Trước đây, tôi sống với ba mẹ ở đường Phan Đình Giót (TP. Pleiku). Để tiện cho việc dạy vẽ và âm nhạc, đầu năm 2022, tôi đã đến đây mua nhà, sinh sống. Từ đó đến nay, công việc dạy học của tôi gần như bế tắc. Học trò không thể tập trung bởi tiếng ồn và độ rung của máy móc phát ra từ cơ sở này. Mẹ tôi nhiều lần qua đây để phụ giúp việc nhà nhưng cũng không chịu nổi đành phải bỏ về”-ông Thành cho biết.

Cũng theo ông Thành, sau khi người dân phản ánh, đầu năm 2023, lãnh đạo phường đã làm việc với 8 hộ dân cùng ông Hồ Xuân Vũ-Chủ cơ sở Vũ Nguyệt. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo phường yêu cầu ông Vũ phải khắc phục tiếng ồn, độ rung, trước cửa lắp kính hoặc tấm chắn ni lông để chống bụi.

“Sau đó, tôi thấy có mấy đoàn cũng đến kiểm tra cơ sở này. Trong lúc kiểm tra thì họ cho hạ tấm chắn phía trước, làm giảm tiếng ồn cũng như độ rung của máy. Tuy nhiên, sau khi đoàn kiểm tra rời đi thì mọi hoạt động lại diễn ra như cũ. Chúng tôi tiếp tục làm đơn kiến nghị gửi lên lãnh đạo thành phố để có biện pháp xử lý đối với cơ sở này”-ông Thành nói.

Từ phản ánh của người dân, chúng tôi đã liên hệ và làm việc với lãnh đạo UBND phường Hội Phú. Bà Lê Thị Kiều-Phó Chủ tịch UBND phường-thông tin: Cuối năm 2022, UBND phường có nhận được đơn của các hộ dân ở hẻm 185 Nguyễn Viết Xuân phản ánh về việc cơ sở Vũ Nguyệt gây tiếng ồn, rung lắc và bụi làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình. Sau khi kiểm tra thực tế, ngày 10-1-2023, lãnh đạo phường đã mời 8 hộ dân và ông Hồ Xuân Vũ lên làm việc.

Tại buổi làm việc, phường đã yêu cầu ông Vũ khắc phục tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở bằng cách lắp đặt hệ thống cách âm và tấm chắn phía trước để chống bụi phát tán ra bên ngoài. 1 tháng sau, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra, tuy nhiên chủ cơ sở đưa ra lý do là vừa sản xuất kinh doanh, vừa sửa chữa nên thời gian khắc phục có thể kéo dài. Sau đó, phường tiếp tục nhiều lần kiểm tra quá trình khắc phục. Chúng tôi cũng mời các hộ dân đến chứng kiến. Sau lần kiểm tra gần đây, chúng tôi không còn nghe bà con ý kiến gì nữa.

“Chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở chủ cơ sở làm giấy phép bảo vệ môi trường, giấy phép phòng cháy chữa cháy cùng các giấy tờ liên quan. Đồng thời, yêu cầu cơ sở chỉ hoạt động trong giờ hành chính để trưa các hộ xung quanh còn có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu các hộ dân không đồng tình với cách khắc phục của chủ cơ sở này và tiếp tục phản ánh thì phường sẽ kiến nghị lên UBND thành phố để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật”-bà Kiều khẳng định.