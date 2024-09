Ngày hôm nay (24/8), mưa lớn nhất tập trung tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Các khu vực khác của miền Bắc cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm nay đến sáng ngày 25/8, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc Bộ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.