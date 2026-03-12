5 mỹ nhân Việt được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026

(GLO)- Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Kaity Nguyễn xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do chuyên trang TC Candler công bố.

Trong danh sách đề cử cho bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Bên cạnh nhiều tên tuổi quốc tế như Taylor Swift, Margot Robbie, Ariana Grande, Việt Nam có 5 gương mặt nữ được đề cử gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Kaity Nguyễn.

Đây là lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc góp mặt trong bảng đề cử của chuyên trang TC Candler. Cô gây ấn tượng với khán giả qua loạt vai diễn trong Cánh đồng bất tận, Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lan Ngọc cũng thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế, gây ấn tượng bởi tính cách vui nhộn, hoạt ngôn.

Thúy Ngân là nghệ sĩ Việt mới nhất có mặt trong danh sách. Người đẹp sinh năm 1991, sở hữu gương mặt thanh tú. Thúy Ngân gây ấn tượng với vai diễn trong Gạo nếp gạo tẻ. Từ bước đệm này, cô góp mặt trong nhiều dự án phim khác như Nữ chủ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Cây táo nở hoa…

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là cái tên nổi bật trong showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1996, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và gần đây nhất là đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp nhiều lần được mời đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình thực tế.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và lọt vào top 20 Miss Grand International cùng năm. Cô sở hữu gương mặt cá tính, nụ cười tươi. Sau khi ghi dấu ấn ở lĩnh vực sắc đẹp, cô lấn sân diễn xuất với vai phụ trong phim Công tử Bạc Liêu, sau đó đảm nhận vai chính đầu tay trong Nụ hôn bạc tỷ ra mắt dịp Tết 2025.

Kaity Nguyễn cũng được đề cử trong danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất năm 2026. Kaity Nguyễn sinh năm 1999, tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An. Kaity Nguyễn gây chú ý trong vai diễn với bộ phim Em chưa 18. Sau thành công này, Kaity Nguyễn tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh nổi bật khác, gần đây là Tử chiến trên không.

Mới đây, chuyên trang TC Candler tiếp tục công bố đề cử top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026. Trong đó, có sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP. Đây là lần thứ 5 Sơn Tùng M-TP lọt vào danh sách đề cử của chuyên trang TC Candler.