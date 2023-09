120 huyện, thị xã tại 14 tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Chiều 28/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục phát đi thông tin cảnh báo trong chiều và tối nay, tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá.

Ngoài các tỉnh trên, lần cảnh báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia còn “điểm danh” thêm 7 tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, bao gồm: Lào Cai, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Đáng chú ý, theo cơ quan dự báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Trước mắt, trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 100mm.

Riêng tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, dự báo sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tập trung tại 120 huyện, thị xã, thành phố gồm: Thành phố Sơn La và các huyện Mộc Châu, Phù Yên, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên (tỉnh Sơn La); thành phố Hòa Bình, Cao Phong, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình); thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Các địa phương tiếp theo là thành phố Lào Cai, Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Yên, thị xã Sa Pa, (tỉnh Lào Cai); thành phố Yên Bái, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Yên Bình (tỉnh Yên Bái); Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, thị xã Phú Thọ, Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Thành phố Tuyên Quang, Na Hang, Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang); Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, Sông Công, thành phố Thái Nguyên, Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên); thành phố Lạng Sơn, Hữu Lũng, Bình Gia, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn).

Thành phố Bắc Giang, Lục Nam, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Dũng (Bắc Giang); Bắc Kạn, Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn); Đông Triều, Quảng Yên, Cẩm Phả, Uông Bí, Hạ Long, Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên (Quảng Ninh).

Các khu vực có nguy cơ sạt lở ở miền Trung gồm: Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa); Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An).

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 27/9 đến 14 giờ ngày 28/9), tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.