Tuyên truyền về an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội cho tuổi trẻ xã Ayun

(GLO)- Tối 25-12, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Mang Yang tuyên truyền về an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội cho 200 đoàn viên, thanh niên và người dân xã Ayun.

Tại buổi tuyên truyền, các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn xã được Công an huyện tuyên truyền về An ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội; phòng-chống ma túy và một số nội dung liên quan đến an toàn giao thông... Tại chương trình còn tổ chức phần thi tìm hiểu về An ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội cho các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Thông qua tuyên truyền giúp đoàn viên, thanh niên và người dân nắm vững những kiến thức cần thiết, từ đó góp phần thực hiện đúng quy định pháp luật.

Dịp này, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tặng 10 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Huyện Đoàn Mang Yang tặng 50 suất quà cho các đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn xã.